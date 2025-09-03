Осыпают страшными угрозами: Виктория Боня пожаловалась на мучающих ее мошенников

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Виктория Боня рассказала, какие сообщения получает от злоумышленников.

Фото: ВК-аккаунт Виктории Бони by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Модель Виктория Боня

В личном блоге Виктория Боня показала свою переписку с некими сомнительными личностями. Неизвестные напомнили знаменитости, что они уже украли аккаунты у блогеров Иды Галич, Лерчек и Елены Блиновской.

В этом же диалоге аферисты предложили Виктории заплатить им деньги, чтобы они не трогали её аккаунт.

Боня поспешила предупредить свою аудиторию о том, что её страничку могут взломать. Она призвала подписчиков не верить ни в какие розыгрыши и не переходить по ссылкам, если они появятся в её профиле.

Знаменитость заверила, что не собирается поддаваться на шантаж и угрозы. Она подчеркнула, что не отдаст ни копейки злоумышленникам.

"Вчера приснился сон про змей. Я всегда получаю знаки свыше", — рассказала звезда.

Боня призвала свою аудиторию подписываться на её резервный аккаунт до того, как её профиль попадёт в руки мошенникам.

Уточнения

Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель, блогер, актриса, спортсмен.

