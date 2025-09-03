Калечит психику: Крид выкатил ответные претензии к Мизулиной после скандала

Певец Егор Крид пообещал переделать скандальный номер после нападок главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.

Егор Крид назвал свои сценические номера красиво поставленными. Он не согласен с тем, что шорты и топ можно назвать откровенным костюмом. В поцелуе на сцене музыкант также не видит развратных действий.

"Поцелуи есть, были и будут неотъемлемой частью нормальных, здоровых отношений между парнем и девушкой", — написал артист в социальных сетях.

Крид также обвинил Мизулину в "обесценивании семейных ценностей". Он дал понять, что негативно относится к разводам в год семьи и поцелуям на глазах у школьников. По мнению артиста, такие действия могут нанести урон детской психике.

Он добавил, что ему завидуют, поэтому настраивают народ против него.

При этом артист пообещал исправить номер, который вызвал широкий общественный резонанс.

"Всех слышу, и всё вижу. Мы его переделаем и доработаем, чтобы далее не давать никому возможность "докопаться", — высказался Крид.

