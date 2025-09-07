Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как избавиться от плесени на шторах быстро и экологично: ответ лежит у вас на кухне
Боль в суставах оказалась предвестником инсульта: артрит приближает инфаркт быстрее, чем курение
Лидеры по пенсионным выплатам: где в России можно получать от 38 тысяч ежемесячно
Вдохни и похудей: минус 3 килограмма без спорта — техники, которые заменяют тренажёрный зал
Вместо муки: этот секретный ингредиент сделает ваш соус идеально густым
Город над облаками: Энна открывает Сицилию с ракурсов, которых нет больше нигде
Алмазный дефект внезапно оживает и меняет свет навсегда — что же скрывает этот квантовый трюк
Ретинол и кислоты: какую концентрацию можно использовать без вреда
Пантанал преподнёс сюрприз: обнаружено гнездо гарпий, которых считали исчезнувшими десятилетия

Читать обязательно: Татьяна Брухунова назвала 8 книг, которые украсят вашу осень

Шоу-бизнес

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова сумела прочитать за лето восемь книг. Она порекомендовала список художественной литературы своим подписчикам.

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова
Фото: Инстаграм Татьяны Брухуновой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова

Татьяна Брухунова является большой поклонницей литературы. Она на отдыхе и дома не упускает случая обогатиться книжной мудростью.

Периодически Татьяна делится со своей аудиторией книжными рекомендациями. На этот раз Брухунова посоветовала к прочтению сразу восемь разноплановых произведений, которые могут скрасить осень.

Приводим список книг от Татьяны.

1. "Милое дитя" Роми Хаусманн — психологический триллер о похищении и последствиях насилия.

2. "Фарфор" Юрия Каракура — книга о хрупких вещах, в которой писатель повествует о детстве московского мальчика.

3. Книга "Странная Салли Даймонд" Лиз Ньюджент — триллер о женщине-социофобке, вынужденной дать отпор непонятному ей миру и страшному прошлому.

4. Новелла французского писателя Ги де Мопассана "Пышка" описывает трагические события франко-прусской войны 1870 года.

5. "Дом девушек" Андреаса Винкельманна — триллер об исчезновении девушки и детективном расследовании.

6. Произведение Антона Чехова "Анна на шее" о нравственном падении женщины, которая вышла замуж по расчёту.

7. "Эйзен" Гузель Яхиной — роман-буфф о биографии и творческом пути выдающегося режиссёра Сергея Эйзенштейна.

8. "Рассказы бабушки. Из воспоминаний пяти поколений, записанные и собранные её внуком Д. Благово" — один из лучших памятников отечественной мемуарной литературы.

Ранее блогер Ида Галич оставила восторженный отзыв от прочтения романа Анатолия Мариенгофа "Циники".

Уточнения

Ги де Мопасса́н (фр. Guy de Maupassant [ɡi də mopaˈsɑ̃], полное имя — Анри́-Рене́-Альбе́р-Ги де Мопасса́н (фр. Henry-René-Albert-Guy de Maupassant); 5 августа 1850 — 6 июля 1893) — крупнейший французский новеллист, поэт, мастер рассказа с неожиданной концовкой (например, «Ожерелье», 1884).

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
В 2025 году тушь можно отложить: новые способы сделать ресницы роскошными
Красота и стиль
В 2025 году тушь можно отложить: новые способы сделать ресницы роскошными
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Еда и рецепты
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Натуральная защита от моли: положите этот сухофрукт в шкаф и проблема решится
Недвижимость
Натуральная защита от моли: положите этот сухофрукт в шкаф и проблема решится
Популярное
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы

Узнайте, как правильно подкармливать деревья и кустарники осенью, чтобы обеспечить богатый урожай. Правильная подкормка поможет восстановить силы растений и подготовить их к зиме.

Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
Нефтяная интрига: Норвегия ставит России шах и мат
Нефтяная интрига: Норвегия ставит России шах и мат
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
В 2025 году тушь можно отложить: новые способы сделать ресницы роскошными
Электрический УАЗ — неудача или удачная попытка угнаться за Теслой Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер
Орхидея в сентябре ждёт только одного — сделайте это, и она снова подарит бутоны
Две фишки: Ширвиндт поделился простым рецептом шарлотки своей английской бабушки
Когда прогулка превращается в испытание: собака отказывается идти, и за этим стоит больше, чем каприз
Когда прогулка превращается в испытание: собака отказывается идти, и за этим стоит больше, чем каприз
Последние материалы
Как избавиться от плесени на шторах быстро и экологично: ответ лежит у вас на кухне
Боль в суставах оказалась предвестником инсульта: артрит приближает инфаркт быстрее, чем курение
Лидеры по пенсионным выплатам: где в России можно получать от 38 тысяч ежемесячно
Вдохни и похудей: минус 3 килограмма без спорта — техники, которые заменяют тренажёрный зал
Вместо муки: этот секретный ингредиент сделает ваш соус идеально густым
Город над облаками: Энна открывает Сицилию с ракурсов, которых нет больше нигде
Читать обязательно: Татьяна Брухунова назвала 8 книг, которые украсят вашу осень
Алмазный дефект внезапно оживает и меняет свет навсегда — что же скрывает этот квантовый трюк
Ретинол и кислоты: какую концентрацию можно использовать без вреда
Пантанал преподнёс сюрприз: обнаружено гнездо гарпий, которых считали исчезнувшими десятилетия
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.