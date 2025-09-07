Читать обязательно: Татьяна Брухунова назвала 8 книг, которые украсят вашу осень

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова сумела прочитать за лето восемь книг. Она порекомендовала список художественной литературы своим подписчикам.

Фото: Инстаграм Татьяны Брухуновой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова

Татьяна Брухунова является большой поклонницей литературы. Она на отдыхе и дома не упускает случая обогатиться книжной мудростью.

Периодически Татьяна делится со своей аудиторией книжными рекомендациями. На этот раз Брухунова посоветовала к прочтению сразу восемь разноплановых произведений, которые могут скрасить осень.

Приводим список книг от Татьяны.

1. "Милое дитя" Роми Хаусманн — психологический триллер о похищении и последствиях насилия.

2. "Фарфор" Юрия Каракура — книга о хрупких вещах, в которой писатель повествует о детстве московского мальчика.

3. Книга "Странная Салли Даймонд" Лиз Ньюджент — триллер о женщине-социофобке, вынужденной дать отпор непонятному ей миру и страшному прошлому.

4. Новелла французского писателя Ги де Мопассана "Пышка" описывает трагические события франко-прусской войны 1870 года.

5. "Дом девушек" Андреаса Винкельманна — триллер об исчезновении девушки и детективном расследовании.

6. Произведение Антона Чехова "Анна на шее" о нравственном падении женщины, которая вышла замуж по расчёту.

7. "Эйзен" Гузель Яхиной — роман-буфф о биографии и творческом пути выдающегося режиссёра Сергея Эйзенштейна.

8. "Рассказы бабушки. Из воспоминаний пяти поколений, записанные и собранные её внуком Д. Благово" — один из лучших памятников отечественной мемуарной литературы.

Уточнения

Ги де Мопасса́н (фр. Guy de Maupassant [ɡi də mopaˈsɑ̃], полное имя — Анри́-Рене́-Альбе́р-Ги де Мопасса́н (фр. Henry-René-Albert-Guy de Maupassant); 5 августа 1850 — 6 июля 1893) — крупнейший французский новеллист, поэт, мастер рассказа с неожиданной концовкой (например, «Ожерелье», 1884).

