Самая главная ошибка: Александр Васильев научил женщин торговаться на рынках

Историк моды Александр Васильев поделился с женщинами хитростью, которая помогает снизить цену при рыночном шопинге.

Фото: Вк-аккаунт Александра Васильева by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Историк моды Александр Васильев

Александр Васильев погулял по блошиным рынкам Европы в поисках ценного антиквариата. Попутно экс-ведущий "Модного приговора" давал ценные советы сопровождавшим его женщинам.

Он порекомендовал не показывать свой восторг продавцу при виде той или иной понравившейся вещи. Продавец, видя вашу заинтересованность, непременно поднимет ценник.

"Это самая главная ошибка", — объяснил эксперт.

Видео с наглядным мастер-классом он опубликовал в социальных сетях.

Васильев объяснил, что стоит начинать прицениваться к другим вещам, каждый раз заявляя, что цена слишком дорога. Когда дело дойдёт на нужного лота, нужно небрежно спросить, будет ли этот предмет дешевле остальных.

Телеведущий — большой ценитель старинных вещей. Его дома в Европе обставлены антикварной мебелью и другими предметами декора с богатой историей.

Уточнения

Блоши́ный ры́нок (нем. Flohmarkt, фр. Marché aux puces, англ. Flea market, Car boot sale, Swap meet, фин. Kirpputori) (разг. барахо́лка, балка, толкучий рынок, толкучка) — место, где люди продают и покупают старые, бывшие в употреблении или просто не пригодившиеся вещи.

