Стоцкая показала подросшего сына, который похож на Киркорова больше, чем сам Киркоров

1:02
Шоу-бизнес

Схожесть сына певицы Анастасии Стоцкой с Филиппом Киркоровым снова будоражит воображение интернет-пользователей.

Певица Анастасия Стоцкая и певец Филипп Киркоров
Фото: Инстаграм Анастасии Стоцкой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певица Анастасия Стоцкая и певец Филипп Киркоров

Анастасия Стоцкая опубликовала в социальных сетях фото с сыном и дочкой в честь 1 сентября.

8-летняя Вера пошла во второй класс, а 14-летний наследник певицы Александр обогнал уже по росту знаменитую маму.

В очередной раз в Сети не удержались от сравнения наследника Анастасии с королём российской эстрады.

Осведомлённые фолловеры остудили пыл любителей сравнений напоминанием о том, что мальчик — копия своего отца, бизнесмена Сергея Абгаряна.

"Не хватает фотки мужа бывшего Стоцкой, который сам как сын Киркорова";

"И дочь тоже похожа. И сама Стоцкая похожа чем-то на Киркорова;

"Сын Стоцкой не похож на Филиппа совершенно, нос и рот совершенно другие, похож он на своего отца Абгаряна и на Настю, нечего тут за уши притягивать", — писали в Сети.

Фили́пп Бедро́сович (Бедро́с) Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
