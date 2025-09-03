Стоцкая показала подросшего сына, который похож на Киркорова больше, чем сам Киркоров

Схожесть сына певицы Анастасии Стоцкой с Филиппом Киркоровым снова будоражит воображение интернет-пользователей.
Анастасия Стоцкая опубликовала в социальных сетях фото с сыном и дочкой в честь 1 сентября.
8-летняя Вера пошла во второй класс, а 14-летний наследник певицы Александр обогнал уже по росту знаменитую маму.
В очередной раз в Сети не удержались от сравнения наследника Анастасии с королём российской эстрады.
Осведомлённые фолловеры остудили пыл любителей сравнений напоминанием о том, что мальчик — копия своего отца, бизнесмена Сергея Абгаряна.
"Не хватает фотки мужа бывшего Стоцкой, который сам как сын Киркорова";
"И дочь тоже похожа. И сама Стоцкая похожа чем-то на Киркорова;
"Сын Стоцкой не похож на Филиппа совершенно, нос и рот совершенно другие, похож он на своего отца Абгаряна и на Настю, нечего тут за уши притягивать", — писали в Сети.
Уточнения
Фили́пп Бедро́сович (Бедро́с) Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий.
