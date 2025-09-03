Научились: певица Максим дала наставление дочерям по поводу соцсетей

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Марина Абросимова, известная как певица Максим, объяснила, почему её дочери редко появляются в соцсетях.

Фото: Инстаграм певицы Максим by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певица Максим с дочками

Певица Максим опубликовала в социальных сетях фото со своими очаровательными дочками. Наследницы звезды попозировали с мамой на обложке глянцевого журнала "Мать и дитя".

"Я сама их учила всё оставлять в памяти, а не в сети, поэтому они так редко появляются в ленте. Научились!" — написала артистка под фото.

Исполнительница хита "Знаешь ли ты" отмечала, что её дочки не совсем на неё похожи внешне. Она обратила внимание, что у неё и её наследниц разные оттенки кожи. Певица пошутила, что она со своими дочками разной национальности.

Ранее певица Максим похвасталась спортивными достижениями дочери.

Уточнения

МакSи́м Макси́м (настоящее имя — Мари́на Серге́евна Абро́симова; род. 10 июня 1983, Казань, Татарская АССР, РСФСР, СССР) — российская певица, автор-исполнитель и музыкальный продюсер.

