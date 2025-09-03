Научились: певица Максим дала наставление дочерям по поводу соцсетей

Марина Абросимова, известная как певица Максим, объяснила, почему её дочери редко появляются в соцсетях.
Певица Максим опубликовала в социальных сетях фото со своими очаровательными дочками. Наследницы звезды попозировали с мамой на обложке глянцевого журнала "Мать и дитя".
"Я сама их учила всё оставлять в памяти, а не в сети, поэтому они так редко появляются в ленте. Научились!" — написала артистка под фото.
Исполнительница хита "Знаешь ли ты" отмечала, что её дочки не совсем на неё похожи внешне. Она обратила внимание, что у неё и её наследниц разные оттенки кожи. Певица пошутила, что она со своими дочками разной национальности.
Ранее певица Максим похвасталась спортивными достижениями дочери.
Уточнения
МакSи́м Макси́м (настоящее имя — Мари́на Серге́евна Абро́симова; род. 10 июня 1983, Казань, Татарская АССР, РСФСР, СССР) — российская певица, автор-исполнитель и музыкальный продюсер.
Кошке два года — а по человеческим меркам уже двадцать четыре. Как правильно пересчитать возраст питомца и зачем это знать?