Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хозяева убивают кошек избытком любви: как заботливое кормление сокращает жизнь питомца
Когда кофе маскируется под простуду: симптомы, которые сбивают с толку
Рискуете здоровьем и имуществом: почему спать с телефоном под подушкой опасно
Электромобили тонут в собственных обещаниях: почему будущее без бензина застопорилось
Тарелка против сонливости: осенний рацион, который работает лучше кофе
Лазурная бездна между Чечнёй и Дагестаном: место, где можно поймать форель и легенду одновременно
Искусственный интеллект заглянул в душу животных: эмоции теперь можно услышать — и это только начало
1,8 миллиона лет назад: новая находка на Кавказе раскрыла тайну древнейших миграций Homo erectus
Волшебство на кухне: кремовая карамель по бабушкиному рецепту — вкус, который помнишь всю жизнь

Научились: певица Максим дала наставление дочерям по поводу соцсетей

0:54
Шоу-бизнес

Марина Абросимова, известная как певица Максим, объяснила, почему её дочери редко появляются в соцсетях.

Певица Максим с дочками
Фото: Инстаграм певицы Максим by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певица Максим с дочками

Певица Максим опубликовала в социальных сетях фото со своими очаровательными дочками. Наследницы звезды попозировали с мамой на обложке глянцевого журнала "Мать и дитя".

"Я сама их учила всё оставлять в памяти, а не в сети, поэтому они так редко появляются в ленте. Научились!" — написала артистка под фото.

Исполнительница хита "Знаешь ли ты" отмечала, что её дочки не совсем на неё похожи внешне. Она обратила внимание, что у неё и её наследниц разные оттенки кожи. Певица пошутила, что она со своими дочками разной национальности. 

Ранее певица Максим похвасталась спортивными достижениями дочери.

Уточнения

МакSи́м Макси́м (настоящее имя — Мари́на Серге́евна Абро́симова; род. 10 июня 1983, Казань, Татарская АССР, РСФСР, СССР) — российская певица, автор-исполнитель и музыкальный продюсер. 

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Старые, но вечные: 8 иномарок старше 25 лет, которые до сих пор ценят выше новинок
Авто
Старые, но вечные: 8 иномарок старше 25 лет, которые до сих пор ценят выше новинок
Сорняк с грядки превращается в лекарство против зимней хандры
Садоводство, цветоводство
Сорняк с грядки превращается в лекарство против зимней хандры
Принц, забытый на 4500 лет, возвращается из песков: что скрыла гробница в Саккаре
Наука и техника
Принц, забытый на 4500 лет, возвращается из песков: что скрыла гробница в Саккаре
Популярное
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула

Кошке два года — а по человеческим меркам уже двадцать четыре. Как правильно пересчитать возраст питомца и зачем это знать?

Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Забудьте о банках из магазина: домашняя икра из кабачков вкуснее любого консервированного варианта
Забудьте о банках из магазина: домашняя икра из кабачков вкуснее любого консервированного варианта
Норвегия уходит под воду: как самый глубокий тоннель в мире изменит жизни тысяч людей
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Металл, которого боятся автопроизводители: что скрывают литий-ионные батареи Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Сорняк с грядки превращается в лекарство против зимней хандры
Незваный гость у Солнца: учёные заподозрили в страннике зонд внеземного происхождения
Один полив в октябре — и хвойные забудут о зимних проблемах: меры, которые нельзя откладывать
Один полив в октябре — и хвойные забудут о зимних проблемах: меры, которые нельзя откладывать
Последние материалы
Искусственный интеллект заглянул в душу животных: эмоции теперь можно услышать — и это только начало
1,8 миллиона лет назад: новая находка на Кавказе раскрыла тайну древнейших миграций Homo erectus
Волшебство на кухне: кремовая карамель по бабушкиному рецепту — вкус, который помнишь всю жизнь
В шаге от триллиона: Польша штурмует ворота G20
Океан становится кислотой: почему даже акулы не выдерживают перемен
Тело скажет правду: 4 теста с собственным весом раскроют секреты вашей силы после 40 лет
Шея стареет быстрее лица — вот какие процедуры действительно помогают
Снести стену или оставить как есть: когда необходимо объединение санузла
Урожай под угрозой: капуста треснет, если опоздать всего на пару дней
Новые кроссоверы дешевле 1,8 млн: список машин, которые ещё можно урвать
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.