Звезда Отчаянных домохозяек умоляет прекратить войну в секторе Газа

Американская актриса Марсия Кросс, известная по роли в сериале "Отчаянные домохозяйки", выступила с антивоенным призывом.

Марсия Кросс требует остановить войну в секторе Газа. Актриса ранее просившая отправить в тюрьму экс-президента США Джо Байдена, разместила гневный пост в социальных сетях.

Знаменитость считает происходящее на палестинской территории геноцидом.

"Мы не должны жить в мире, где один народ может творить такое с другим, а весь мир знает, что это неправильно, но не может остановить. Разве смысл "никогда снова" не был в том, чтобы этого больше не происходило?" — выразила своё негодование Кросс.

Она призвала граждан США замечать, что творится в Палестине. Это, по её мнению, избавит их от мук совести в будущем.

