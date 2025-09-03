Звезда Отчаянных домохозяек умоляет прекратить войну в секторе Газа

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Американская актриса Марсия Кросс, известная по роли в сериале "Отчаянные домохозяйки", выступила с антивоенным призывом.

Марсия Кросс требует остановить войну в секторе Газа. Актриса ранее просившая отправить в тюрьму экс-президента США Джо Байдена, разместила гневный пост в социальных сетях.

Знаменитость считает происходящее на палестинской территории геноцидом.

"Мы не должны жить в мире, где один народ может творить такое с другим, а весь мир знает, что это неправильно, но не может остановить. Разве смысл "никогда снова" не был в том, чтобы этого больше не происходило?" — выразила своё негодование Кросс.

Она призвала граждан США замечать, что творится в Палестине. Это, по её мнению, избавит их от мук совести в будущем.

Уточнения

Се́ктор Га́за (араб. قطاع غزّة‎ [qɪˈtˤɑːʕ ˈɣazza], ивр. רצועת עזה‎ [рецуа́т а́за]) — территория на берегу Средиземного моря, которая де-юре является одной из двух частей частично признанного арабского государства Палестина (наряду с территорией Западного берега реки Иордан).

Марси́я Энн Кросс (англ. Marcia Anne Cross; род. 25 марта 1962, Марлборо, Массачусетс) — американская телевизионная актриса, наиболее известная по роли доктора Кимберли Шоу в мыльной опере «Мелроуз Плейс» (1992—1997).

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
