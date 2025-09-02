Тайный побег из Голливуда: почему Орландо Блум резко меняет жизнь после расставания с Перри

Британский актёр Орландо Блум официально начал процесс получения ирландского паспорта. Об этом он сообщил в интервью радиостанции Virgin Radio, объяснив своё решение профессиональными и личными причинами.
Актёр ссылается на ирландские корни через дедушку из Северной Ирландии. Блум отметил, что европейский паспорт упростит работу в странах ЕС, где он часто снимается, как это было во время работы в Праге.
Решение совпало с расставанием с Кэти Перри в июле 2025 года. Пара расторгла помолвку после пяти лет отношений и рождения дочери Дейзи Дав в 2020 году.
В настоящее время Блум продвигает новый фильм, где играет ирландского боксера. Получение паспорта откроет ему новые возможности для работы в европейском кинематографе и упростит визовые вопросы при длительных съёмках.
Уточнения
Орла́ндо Джо́натан Бла́нчард Блум (англ. Orlando Jonathan Blanchard Bloom, род. 13 января 1977, Кентербери) — британский киноактёр.
