Red Spring всё: лейбл Максима Фадеева закрыт из-за финансовых трудностей

Продюсер Максим Фадеев закрыл музыкальный лейбл Red Spring, основанный в 2017 году.

Фото: commons.wikimedia.org by Главная сцена, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Максим Фадеев

По данным Telegram-канала Mash, причиной прекращения деятельности стала убыточность компании. Под лейблом выступали такие исполнители, как Kayser, Uknow, Расколъ и Мирный.

Фадеев продолжает работу с другими проектами. В мае 2024 года он объявил о перезапуске группы SEREBRO с новым составом.

Также продюсер сотрудничает с другими артистами. В июне стало известно, что Фадеев стал автором песни для певца Shaman (Ярослав Дронов) для конкурса "Интервидение".

3 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о проведении конкурса "Интервидение" в сентябре 2025 года. Решение о возрождении этого музыкального форума, существовавшего в советскую эпоху, было принято после прекращения участия России в "Евровидении" в 2022 году.

