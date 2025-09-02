Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Виктория Боня констатировала смерть альпинистки Натальи Наговицыной

Модель Виктория Боня организовала обследование палатки Натальи Наговицыной с помощью дрона и пришла к выводу, что альпинистка упокоилась с миром.

Фото: flickr.com by Gunther Hagleitner, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Виктория Боня записала видео в инстаграме, где рассказала, что с помощью неравнодушных людей отправила дрон к палатке альпинистки Натальи Наговицыной. Дрон кружил возле палатки около 10 минут. Никаких признаков жизни видеокамере не удалось зафиксировать.

"Кадры сняты 02 сентября 2025. Спасибо министерству обороны Кыргызстана, Андрею Gmaga.fpv за его работу с дроном, Geduard_kubatov за то что согласился сопроводить Андрея. Мы можешь констатировать, что Наталья Наговицына упокоилась с миром", — написала Виктория.

Подписчики Бони не хотят верить в трагический исход. Они предполагают, что Наталья находится в бессознании и не может никак сообщиться о себе.

Другие фолловеры отмечают, что шансы на то, что альпинистка жива, ничтожно малы, так как она с 12 августа находится в ловушке со сломанной ногой. Женщина повредила конечность, когда спускалась с пика Победы.

Вертолёт не в состоянии добраться до женщины из-за тяжёлых погодных условий. Боня отметила, что снять тело Натальи можно будет не раньше весны.

Пик Побе́ды (кирг. Жеңиш чокусу, кит. 托木尔峰 [Tuō mù ěr fēng], уйг. Томур‎) — горная вершина высотой 7439 метров хребта Какшаал-Тоо, высшая точка Тянь-Шаня и Кыргызстана.

