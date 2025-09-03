Почти 60 лет назад: Леонид Якубович вспомнил, как КВН сделал СССР безопаснее

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
0:58
Шоу-бизнес

Леонид Якубович поделился интересным наблюдением о влиянии КВН на общество в СССР. В эфире программы "Мой герой" на канале ТВЦ он отметил, что пик популярности игры, начавшийся примерно с 1965 года, имел неожиданный положительный эффект.

Леонид Якубович
Фото: commons.wikimedia.org by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Леонид Якубович

"Это исторический факт. Падала преступность на улице. Что-то невероятное творилось, все бежали домой смотреть КВН", — рассказал телеведущий.

Сам Якубович и его соратники были полностью поглощены игрой, посвящая много времени репетициям в стенах Московского инженерно-строительного института (МИСИ), который сегодня известен как Московский государственный строительный университет (МГСУ).

Ранее продюсер Сергей Дворцов заявил, что Леонид Якубович выдвигает жёсткие требования к организаторам корпоративов и соглашается выступить только за 5-6 миллионов рублей.

Уточнения

Леони́д Арка́дьевич Якубо́вич (род. 31 июля 1945, Москва) — советский и российский телеведущий, актёр театра, кино и телевидения, шоумен, сценарист, телепродюсер, прозаик; народный артист Российской Федерации (2002).

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
