Ожидание и реальность: почему моноспектакль Данилы Козловского разочаровал публику

Недавний моноспектакль Данилы Козловского "Frank" вызвал бурю негодования среди зрителей. Многие, кто приобрёл билеты на постановку с большими ожиданиями, остались глубоко разочарованы. Один из отзывов, опубликованный Telegram-каналом "Хуже и не скажешь", ярко иллюстрирует общее настроение.

Зрительница, которая специально прилетела на спектакль, приобретя билеты за два месяца, описала свои впечатления как "эпичный провал". Она отметила, что, несмотря на талант и харизму Козловского, постановка не увлекла зрителей.

"Моноспектали сейчас в тренде. Козловский, безусловно, талантлив до безумия и красив, как Бог, но где была та энергия, чтобы зажечь зал? А кульминация — караоке и новогодний дождик, летящий в зрителей. Это уровень школьного утренника, а не спектакля от звезды", — поделилась впечатлениями зрительница.

Она предположила, что Козловский сейчас переживает профессиональное выгорание, поэтому показал себя не в лучшем свете на сцене.

