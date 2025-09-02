Даже если тебя у меня нет: Седокова показала подарок от таинственного незнакомца

Певица Анна Седокова показала подарок от тайного поклонника в соцсетях.
Артистка опубликовала видео с огромным букетом и романтической запиской, где говорилось: "Просто потому что у меня есть ты. Даже если тебя у меня нет".
Седокова призналась, что эти цветы — её любимые. Этот жест внимания стал одним из первых позитивных событий в жизни певицы после череды тяжёлых испытаний.
Напомним, что в декабре 2024 года скоропостижно скончался бывший муж артистки баскетболист Янис Тимма. Трагедия произошла в ночь после дня рождения Седоковой, что стало для неё тяжёлым ударом.
Певица была госпитализирована с нервным срывом и отменила гастрольный тур. В марте 2025 года она призналась, что три месяца не выходила из дома и испытывала панические атаки после трагедии.
Уточнения
А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев, Украинская ССР, СССР) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая.
