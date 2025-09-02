Итан Хоук о разводе с Умой Турман: признание в измене и финансовое бремя

Американский актёр Итан Хоук раскрыл подробности болезненного развода с Умой Турман в 2005 году.

В интервью GQ 47-летний артист опроверг слухи о романе с Анджелиной Джоли, признавшись, что изменял жене с няней их детей.

Хоук назвал допросы папарацци об изменах унизительными и травмирующими. Он также прокомментировал природу актёрских отношений, отметив, что творческая близость на съёмочной площадке далеко не всегда переходит в реальную жизнь.

Актёр признался, что финансовые обязательства после развода заставляют его часто сниматься в коммерческих проектах. Выплата алиментов, медицинская страховка и образование детей требуют значительных средств, как и благотворительные обязательства артиста.

Хоук подчеркнул, что, несмотря на коммерческую составляющую, он продолжает ответственно относиться к своей профессии и выбору проектов.

