Итан Хоук о разводе с Умой Турман: признание в измене и финансовое бремя

Американский актёр Итан Хоук раскрыл подробности болезненного развода с Умой Турман в 2005 году.

В интервью GQ 47-летний артист опроверг слухи о романе с Анджелиной Джоли, признавшись, что изменял жене с няней их детей.

Хоук назвал допросы папарацци об изменах унизительными и травмирующими. Он также прокомментировал природу актёрских отношений, отметив, что творческая близость на съёмочной площадке далеко не всегда переходит в реальную жизнь.

Актёр признался, что финансовые обязательства после развода заставляют его часто сниматься в коммерческих проектах. Выплата алиментов, медицинская страховка и образование детей требуют значительных средств, как и благотворительные обязательства артиста.

Хоук подчеркнул, что, несмотря на коммерческую составляющую, он продолжает ответственно относиться к своей профессии и выбору проектов.

И́тан Грин Хо́ук (англ. Ethan Green Hawke; род. 6 ноября 1970, Остин, Техас) — американский актёр театра, кино и телевидения, писатель и кинорежиссёр. 

У́ма Кару́на Ту́рман (англ. Uma Karuna Thurman; род. 29 апреля 1970, Бостон, США) — американская актриса и бывшая модель.
 

