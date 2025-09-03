Глюкоза и Киркоров за гранью: Соседов раскрыл, как должны выглядеть звёзды

Музыкальный критик Сергей Соседов высказался о предложении депутата Госдумы Виталия Милонова запретить звёздам выходить на сцену в откровенных нарядах. Это связано с тем, что на одном из концертов певица Глюкоза предстала перед публикой полуобнажённой.

Фото: flickr.com by Alexander Plushev, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Сергей Соседов

Соседов полностью поддерживает инициативу Милонова. Он уверен, что исполнители должны привлекать к себе внимание хорошими песнями, а не вульгарным внешним видом.

"Я, честно говоря, тоже не совсем понял, в какой момент Глюкоза превратилась в стриптизёршу. Её образы вызывают много вопросов. На ней буквально нет одежды, и эту формулировку можно применить и к другим звёздам. Киркоров то свой живот оголяет, то грудь. И я понять не могу, кому на этот ужас приятно смотреть? Я однозначно против голых звёзд на сцене", — сказал Соседов.

Он добавил, что даже за границей, где раньше подобные образы артистов были в порядке вещей, теперь к этому относятся строже.

"Сейчас это моветон. Никто не трясёт, простите, голым задом уже. Лет 5—10 назад это делали все, теперь это признак безвкусицы. Сегодня мы пришли к тому, что только талант, наконец-то только талант может покорить зрителя", — цитирует Соседова Общественная служба новостей.

Уточнения

Серге́й Васи́льевич Сосе́дов (23 мая 1968, Москва, РСФСР, СССР) — российский журналист, музыкальный критик, историк музыки, редактор, телеведущий, сценарист.

