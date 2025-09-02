Меладзе под ударом: что грозит подозреваемому в связи с ВСУ певцу

В СМИ стали появляться сообщения о том, что певец Валерий Меладзе может быть тесно связан с ВСУ: гонорары, которые он получит во время тура по Европе, могут пойти на нужды украинской армии.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Валерий Меладзе

Как сообщает RT, председатель Совета отцов России Андрей Згонников предложил признать Меладзе иностранным агентом и лишить его российского гражданства. Згонников направил обращения в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет и Министерство юстиции с просьбой проверить связи артиста с проукраинскими организаторами его концертов за границей.

Эта инициатива вызвала бурное обсуждение в обществе. Пользователи Сети стали поднимать вопросы о патриотизме, гражданской ответственности и свободе творчества.

