Меладзе под ударом: что грозит подозреваемому в связи с ВСУ певцу

0:48
Шоу-бизнес

В СМИ стали появляться сообщения о том, что певец Валерий Меладзе может быть тесно связан с ВСУ: гонорары, которые он получит во время тура по Европе, могут пойти на нужды украинской армии.

Валерий Меладзе
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Валерий Меладзе

Как сообщает RT, председатель Совета отцов России Андрей Згонников предложил признать Меладзе иностранным агентом и лишить его российского гражданства. Згонников направил обращения в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет и Министерство юстиции с просьбой проверить связи артиста с проукраинскими организаторами его концертов за границей.

Эта инициатива вызвала бурное обсуждение в обществе. Пользователи Сети стали поднимать вопросы о патриотизме, гражданской ответственности и свободе творчества.

Уточнения

Вале́рий Шота́евич Мела́дзе (груз. ვალერი შოთას ძე მელაძე, настоящее имя — Валериа́н; род. 23 июня 1965[…], Батуми, Аджарская АССР, Грузинская ССР, СССР) — российский певец, музыкальный продюсер, телеведущий и актёр; заслуженный артист Российской Федерации (2006), народный артист Чеченской Республики (2008).

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
