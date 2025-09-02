Факты, которые вы могли не знать: кумир женщин Ричард Гир празднует 76-летие

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Звезда Голливуда Ричард Гир отмечает свой 76-й день рождения. Вспомним блистательную биографию актёра. 

Американский актёр Ричард Гир празднует день рождения. Ему исполнилось 76 лет.

Родился артист в 1949 году в Филадельфии, штат Пенсильвания. Изначально мечтал стать музыкантом, играл на трубе и гитаре, сочинял музыку для театральных постановок. Однако сцена привлекла его сильнее, и вскоре он начал карьеру на Бродвее, выступая в мюзиклах вроде "Бриолин".

Первая слава пришла к Гиру после съёмок в фильме "Американский жиголо" (1980). Роль элегантного жиголо сделала его секс-символом и настоящим любимцем публики. Затем артист снялся в "Красотке" (1990), став мировой знаменитостью наряду с Джулией Робертс. Фильм остаётся классикой жанра романтической комедии даже спустя более 30 лет после премьеры.

За годы карьеры Гир показал себя не только красавцем Голливуда, но и талантливым драматическим артистом, сыграв в фильмах "Чикаго", "Офицер и джентльмен", "Первобытный страх".

Помимо актёрской профессии, Гир известен своей активной общественной жизнью. Являясь буддистом, он участвует в деятельности по защите прав человека, тибетского народа и охране природы. Также он основал несколько благотворительных фондов.

Вот самые интересные факты из его жизни:

- Полное имя: Ричард Тиффани Гир.
- Второй из пяти детей в семье.
- Имеет английские, шотландские, валлийские, голландские и французские корни.
- Воспитывался в протестантской традиции, именуемой "методистская церковь".
- Играл на трубе и занимался гимнастикой в школе.
- Учился философии в университете, но бросил учёбу ради актёрства.
- Был признан одним из самых сексапильных мужчин планеты журналом People в 1991 году.
- Является активным буддийским сторонником и ярым защитником независимости Тибета, из-за чего получил пожизненный запрет на въезд в Китай.
- Первая супруга — супермодель Синди Кроуфорд, были женаты с 1991 по 1995 годы.
- Вторая жена — Кэри Лоуэлл, брачный союз продлился с 2002 по 2013 годы.
- Третья и нынешняя супруга — публицистка Алехандра Сильва, состоят в браке с 2018 года. Разница в возрасте составляет 34 года.
- У Гира трое сыновей: один от брака с Кэри Лоуэлл и двое от союза с Алехандрой Сильвой.
- Стал отцом третий раз в 70 лет.
- Чистая стоимость активов Гира оценивается примерно в 120 млн долларов.

Уточнения

Ри́чард Ти́ффани Гир (англ. Richard Tiffany Gere; род. 31 августа 1949[…], Филадельфия, Пенсильвания) — американский актёр кино и телевидения. Лауреат премии «Золотой глобус» (2003) и номинант на премию «Эмми».

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
