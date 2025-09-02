Едва держалась: Мелания Трамп призналась, что с трудом ела блюда японской кухни

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Стало известно, какое блюдо Мелания Трамп не переносит патологически. 

Первая леди США Мелания Трамп
Фото: ВК-аккаунт Мелании Трамп by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Первая леди США Мелания Трамп

Как пишет издание Yahoo, первая леди Соединенных Штатов, жена Дональда Трампа Мелания Трамп заявила, что не переносит сырую рыбу.

Мелания Трамп не единственная, кому неприятна сырая рыба. Опрос YouGov, проведенный в 2025 году, выявил данные о наименее любимых продуктах питания среди жителей Америки, и оказалось, что список включает много морепродуктов, как варёных, так и сырых. Анчоусы и сардины заняли верхние три места наряду с печенью, тогда как кальмар, икра и устрицы оказались соответственно на пятом, шестом и седьмом местах.

Суши тоже попали в список, заняв девятое место среди наименее любимых продуктов среди американцев, причем целых 38% заявили, что ненавидят его.

Находясь в Японии Мелания Трамп призналась, что "делала усилия, чтобы попробовать местную кухню".

Сырая рыба может подаваться в разных формах — от тартаров тунца до классических суши роллов. Этот способ употребления морепродуктов является довольно распространенным, однако несёт некоторые риски, присущие большинству сырых или недостаточно приготовленных продуктов. Существует повышенный риск заражения паразитами при употреблении сырой рыбы по сравнению с другими видами пищи, поэтому будьте особенно осторожны при хранении сырой рыбы самостоятельно.

Уточнения

Мела́ния Трамп (англ. Melania Trump; в девичестве — Кнавс (словен. Knavs), Кнаусс (англ. Knauss); род. 26 апреля 1970, Ново-Место, СР Словения, СФРЮ) — американская фотомодель, дизайнер наручных часов и ювелирных изделий. Первая леди США с 20 января 2025 года.
 

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
