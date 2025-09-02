Сколько стоит пригласить Якубовича на праздник: названа астрономическая сумма

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Продюсер Сергей Дворцов поделился мнением о популярности телеведущего Леонида Якубовича и рассказал, что его гонорар составляет около шести миллионов рублей.

Леонид Якубович
Фото: commons.wikimedia.org by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Леонид Якубович

По словам продюсера, Якубович по-прежнему востребован в роли телеведущего и ведущего различных мероприятий. Однако услуги знаменитости обойдутся организаторам в немалую сумму.

Продюсер также отметил, что 80-летний Якубович отличается строгим характером и высокими требованиями к выбору мероприятий, на которых он согласен выступать. Он сам формулирует условия и принимает предложения, только если получает гарантию, что всё будет так, как он хочет.

"Якубович очень строгий, жёсткий, требовательный. Ведёт себя как начальник. Требовательный к заказчику, которому ничего не остаётся, кроме как принять условия, выдвигаемые Леонидом Аркадьевичем", — резюмировал Сергей в беседе с порталом "Страсти".

Уточнения

Леони́д Арка́дьевич Якубо́вич (род. 31 июля 1945, Москва) — советский и российский телеведущий, актёр театра, кино и телевидения, шоумен, сценарист, телепродюсер, прозаик; народный артист Российской Федерации (2002).

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
