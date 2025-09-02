6 тысяч за два дня: организаторы Интервидения ответили на слухи о найме массовки

Представители международного песенного конкурса "Интервидение" отреагировали на слухи о наборе массовки на мероприятие.

В интернете появились сообщения, призывающие поучаствовать в качестве зрителей в "Интервидении". Конкурс пройдёт 20 сентября в Московской области на площадке "Live Арена".

Авторы объявлений обещают выплатить гонорар участникам массовки в размере шесть тыс. рублей за пару дней работы.

Организаторы мероприятия объяснили, что не испытывают проблем с заполняемостью трибун, поэтому зрителям платить никто не собирается.

"Это подрядчик набирает для одного из номеров шоу массовку, но с формулировками некорректными", — цитирует слова представителей конкурса "Абзац".

В музыкальном мероприятии примут участие артисты из 20 стран, в том числе и из Соединённых Штатов. Россию будет представлять певец Ярослав Дронов, известный как Шаман.

Уточнения

Конкурс песни «Интервидение» — конкурс эстрадной песни, организованный Международной организацией радиовещания и телевидения (OIRT) в 1965—1980-х годах.

