6 тысяч за два дня: организаторы Интервидения ответили на слухи о найме массовки

Представители международного песенного конкурса "Интервидение" отреагировали на слухи о наборе массовки на мероприятие.
В интернете появились сообщения, призывающие поучаствовать в качестве зрителей в "Интервидении". Конкурс пройдёт 20 сентября в Московской области на площадке "Live Арена".
Авторы объявлений обещают выплатить гонорар участникам массовки в размере шесть тыс. рублей за пару дней работы.
Организаторы мероприятия объяснили, что не испытывают проблем с заполняемостью трибун, поэтому зрителям платить никто не собирается.
"Это подрядчик набирает для одного из номеров шоу массовку, но с формулировками некорректными", — цитирует слова представителей конкурса "Абзац".
В музыкальном мероприятии примут участие артисты из 20 стран, в том числе и из Соединённых Штатов. Россию будет представлять певец Ярослав Дронов, известный как Шаман.
Ранее композитор Игорь Крутой оценил песню Шамана для "Интервидения".
Уточнения
Конкурс песни «Интервидение» — конкурс эстрадной песни, организованный Международной организацией радиовещания и телевидения (OIRT) в 1965—1980-х годах.
