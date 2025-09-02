В отличие от отца — отличник: Стас Пьеха показал подросшего сына Петра

Певец Стас Пьеха похвастался отличными успехами сына Петра в учёбе.

Фото: Инстаграм Стаса Пьехи by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певец Стас Пьеха с сыном

Стас Пьеха опубликовал в социальных сетях серию снимков с 11-летним сыном Петром, рождённым в браке с моделью Натальей Горчаковой.

Мальчик проживает с матерью в Северной столице. Стас активно участвует в воспитании наследника, который уже пять лет учится в школе.

"Растёт, крепчает, умнеет и набирается житейской мудрости! В отличии от отца — отличник! В добрый путь, сын!" — обратился к наследнику певец.

Ранее Стас Пьеха рассказал, о какой профессии мечтает для сына. Артист отметил, что был бы счастлив, если бы Пётр стал олимпийским чемпионом, врачом или лётчиком. При этом Стас понимает, что велика вероятность, что мальчик пойдёт по его стопам и свяжет свою жизнь с музыкой.

Пьеха отмечал, что его сын похож на него характером — столь же непоседлив.

Стас Пье́ха (полное имя — Станислав Пятрасович Пье́ха, при рождении — Герулис; род. 13 августа 1980, Ленинград, СССР) — российский певец, поэт и телеведущий польского и литовского происхождения.

