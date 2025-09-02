Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Red Spring всё: лейбл Максима Фадеева закрыт из-за финансовых трудностей
Желудок страдает, кости теряют кальций: ошибка, которую делают все любители орехов
Фен в мусор? Секрет блестящих волос скрыт в неожиданной детали
Дом без шерсти и аллергии: эти породы котов выбирают самые чистоплотные хозяева
От напитка до косметики: как испанский деликатес покоряет мир
Разговор с инспектором превращается в протокол, если забыть об одном правиле: пять ошибок при разговоре с ГИБДД
Дух змеи против науки: таинственная река в Амазонии бросает вызов физике
Секрет вечной молодости в движениях: как растяжка после 40 помогает оставаться гибким и здоровым
Усталые глаза детей: почему дети Галкина* и Пугачёвой не пошли в школу 1 сентября

В отличие от отца — отличник: Стас Пьеха показал подросшего сына Петра

1:02
Шоу-бизнес

Певец Стас Пьеха похвастался отличными успехами сына Петра в учёбе.

Певец Стас Пьеха с сыном
Фото: Инстаграм Стаса Пьехи by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певец Стас Пьеха с сыном

Стас Пьеха опубликовал в социальных сетях серию снимков с 11-летним сыном Петром, рождённым в браке с моделью Натальей Горчаковой.

Мальчик проживает с матерью в Северной столице. Стас активно участвует в воспитании наследника, который уже пять лет учится в школе.

"Растёт, крепчает, умнеет и набирается житейской мудрости! В отличии от отца — отличник! В добрый путь, сын!" — обратился к наследнику певец.

Ранее Стас Пьеха рассказал, о какой профессии мечтает для сына. Артист отметил, что был бы счастлив, если бы Пётр стал олимпийским чемпионом, врачом или лётчиком. При этом Стас понимает, что велика вероятность, что мальчик пойдёт по его стопам и свяжет свою жизнь с музыкой.

Пьеха отмечал, что его сын похож на него характером — столь же непоседлив.

Уточнения

Стас Пье́ха (полное имя — Станислав Пятрасович Пье́ха, при рождении — Герулис; род. 13 августа 1980, Ленинград, СССР) — российский певец, поэт и телеведущий польского и литовского происхождения. 

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Ржавые доспехи на Марсе: главный секрет Красного гиганта в руках человечества
Наука и техника
Ржавые доспехи на Марсе: главный секрет Красного гиганта в руках человечества Аудио 
Марс хранит молчание: NASA обнаружило гигантские обломки в мантии
Наука и техника
Марс хранит молчание: NASA обнаружило гигантские обломки в мантии Аудио 
Хотели завести живую изгородь, а получили непрошеного хозяина огорода
Садоводство, цветоводство
Хотели завести живую изгородь, а получили непрошеного хозяина огорода Аудио 
Популярное
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой

Встретить змею в лесу — испытание для нервов. Но зная несколько простых правил, можно избежать укуса и спокойно продолжить путь.

Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Осенью деревья устают и замирают: без этой подкормки весной плоды будут мелкие или вовсе исчезнут
Металл, которого боятся автопроизводители: что скрывают литий-ионные батареи Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Брожение, зловоние, слизь: дикий, но работающий способ превратить семена томатов в урожайный актив
То, что люди пьют для веселья, для тли смертельный яд: садоводы нашли неожиданный союз
Скулы — выше, шея — длиннее, а образ будто из старого Vogue: стрижки, которые делают стиль за тебя
Скулы — выше, шея — длиннее, а образ будто из старого Vogue: стрижки, которые делают стиль за тебя
Последние материалы
Театр МОСТ представляет Золотую коллекцию Славутина и открывает набор в знаменитую актёрскую школу
Хитрость из прошлого сделает кондиционер ненужным — и простыня станет мягче кашемира
В мире начали терять интерес к долговым обязательствам в долларах
Даже если тебя у меня нет: Седокова показала подарок от таинственного незнакомца
Зеркала не складывают специально: как уши отпугивают соседей на тесной стоянке
Думать, слышать и любить: Всеволод Шиловский напомнил о главных качествах артиста на открытии сезона в своём театре
Новую интерпретацию фильма Здравствуйте, я ваша тётя! покажут в Театре на Трубной
Ушёл из жизни актёр из Зелёной мили: мир прощается с Грэмом Грином
Хельсинки идёт против тренда: тарифы на проезд остаются прежними
Подушка не помогает, чай не работает — этот неожиданный метод подарит сладкий сон до утра
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.