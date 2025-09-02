Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Куда дели Берегулю? Буланова высказалась о пропаже звезды своей подтанцовки

Певица Татьяна Буланова отреагировала на новости об увольнении своего танцора Дмитрия Берегули.

Певица Татьяна Буланова
Фото: ВК-аккаунт Татьяны Булановой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певица Татьяна Буланова

Недавно Татьяна Буланова выступила на музыкальном конкурсе "Новая волна" только с двумя своими танцорами — Максимом и Алёной Алалыкиными. Дмитрия Берегулю зрители так и не увидели.

Это породило слухи об увольнении одной из звёзд подтанцовки Булановой.

Татьяна заверила, что это не так. Она успокоила поклонников, отметив, что Дмитрий по-прежнему работает в её коллективе.

"Впервые слышу про это. Нет, про уход я не говорила. Не бойтесь, все хорошо", — цитирует слова Татьяны "СтарХит".

Насторожились фанаты Булановой после того, как их любимица призналась, что с нетерпением ждёт, когда ажиотаж вокруг "энергосберегающих" танцев закончится. Звезда не оценила хайп и даже немного пожурила своих танцоров за уровень их хореографического мастерства.

Ранее Буланова в шутку говорила, что Берегуля ушёл на пенсию.

Уточнения

Татья́на Ива́новна Була́нова (в третьем браке Руднева; род. 6 марта 1969, Ленинград) — советская и российская эстрадная певица, актриса. Заслуженная артистка Российской Федерации (2004), обладательница премии «Овация» (1994). 

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
