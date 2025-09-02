Куда дели Берегулю? Буланова высказалась о пропаже звезды своей подтанцовки

Певица Татьяна Буланова отреагировала на новости об увольнении своего танцора Дмитрия Берегули.
Недавно Татьяна Буланова выступила на музыкальном конкурсе "Новая волна" только с двумя своими танцорами — Максимом и Алёной Алалыкиными. Дмитрия Берегулю зрители так и не увидели.
Это породило слухи об увольнении одной из звёзд подтанцовки Булановой.
Татьяна заверила, что это не так. Она успокоила поклонников, отметив, что Дмитрий по-прежнему работает в её коллективе.
"Впервые слышу про это. Нет, про уход я не говорила. Не бойтесь, все хорошо", — цитирует слова Татьяны "СтарХит".
Насторожились фанаты Булановой после того, как их любимица призналась, что с нетерпением ждёт, когда ажиотаж вокруг "энергосберегающих" танцев закончится. Звезда не оценила хайп и даже немного пожурила своих танцоров за уровень их хореографического мастерства.
Ранее Буланова в шутку говорила, что Берегуля ушёл на пенсию.
Уточнения
Татья́на Ива́новна Була́нова (в третьем браке Руднева; род. 6 марта 1969, Ленинград) — советская и российская эстрадная певица, актриса. Заслуженная артистка Российской Федерации (2004), обладательница премии «Овация» (1994).
Встретить змею в лесу — испытание для нервов. Но зная несколько простых правил, можно избежать укуса и спокойно продолжить путь.