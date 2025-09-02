Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Средства от продажи билетов на концерты Валерия Меладзе могут направляться на финансирование Вооруженных сил Украины без ведома артиста. 

Валерий Меладзе
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Валерий Меладзе

Согласно расследованию Telegram-канала Mash, европейские шоу Меладзе организует компания Best Events Europe, аффилированная с испанской Bravo Eventos SL. Её руководитель Владимир Брумберг после начала СВО начал продвигать украинских артистов и удалил российский контент из соцсетей.

Установлено, что те же юридические документы используются компанией Bravo Vip, занимающейся сбором средств для ВСУ. В октябре 2025 года американская часть тура Меладзе будет проводиться через Show Impulse, чей владелец Владимир Буховский организовывал благотворительные концерты в поддержку ВСУ.

Сам Валерий Меладзе никак не прокомментировал эти данные. В его ближайший тур войдут концерты в Европе и США, билеты на которые продают указанные компании.

Вале́рий Шота́евич Мела́дзе (груз. ვალერი შოთას ძე მელაძე, настоящее имя — Валериа́н; род. 23 июня 1965[…], Батуми, Аджарская АССР, Грузинская ССР, СССР) — российский певец, музыкальный продюсер, телеведущий и актёр; заслуженный артист Российской Федерации (2006), народный артист Чеченской Республики (2008).
 

