Тайные схемы: как деньги поклонников Меладзе могут попадать на нужды ВСУ

Средства от продажи билетов на концерты Валерия Меладзе могут направляться на финансирование Вооруженных сил Украины без ведома артиста.

Согласно расследованию Telegram-канала Mash, европейские шоу Меладзе организует компания Best Events Europe, аффилированная с испанской Bravo Eventos SL. Её руководитель Владимир Брумберг после начала СВО начал продвигать украинских артистов и удалил российский контент из соцсетей.

Установлено, что те же юридические документы используются компанией Bravo Vip, занимающейся сбором средств для ВСУ. В октябре 2025 года американская часть тура Меладзе будет проводиться через Show Impulse, чей владелец Владимир Буховский организовывал благотворительные концерты в поддержку ВСУ.

Сам Валерий Меладзе никак не прокомментировал эти данные. В его ближайший тур войдут концерты в Европе и США, билеты на которые продают указанные компании.

