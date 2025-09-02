Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Альпинист, видевший смерть в лицо, исчез в горах Красной Поляны: что случилось
В Тюмени завершился Кубок УрФО: как тагильские чемпионы снова доказали, что умеют бороться до конца
Мечтаю об этом 5 лет: звезда сериала Чики сделала неожиданное признание о Пугачёвой
Кабачки превратятся в машину урожая: раствор, который работает как магия
Миф, в который верили поколениями: как миска молока калечит вашего питомца
Самая высокооплачиваемая работа без университета: вот кем выгодно трудиться в Венгрии
ИИ встал в тупик, когда узнал это о папуасах, но выдал сенсацию
Маленькие шаги к большой экономии: как холодильник может стать вашим другом, а не врагом
Ла-Рош-Гийон: деревня под Парижем, где время остановилось

Мама раскошелилась: названа стоимость пластики 18-летней дочери Даны Борисовой

1:11
Шоу-бизнес

Телеведущая Дана Борисова вложила значительную сумму денег в преображение своей 18-летней дочери Полины. Несмотря на юный возраст, девушка решила изменить свою внешность, и её мама полностью поддержала это решение. Кроме того, Борисова полностью взяла на себя финансовые расходы. Хирург Денис Агапов поделился с Telegram-каналом "Звездач" подробностями о стоимости проведённых процедур.

Красный кошелёк
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Красный кошелёк

К моменту своего совершеннолетия Полина перенесла несколько операций, включая ринопластику, липосакцию и увеличение груди. Специалист отметил, что возраст девушки вполне подходит для таких вмешательств, особенно в случае с носом. Операции на груди также целесообразно проводить после завершения её формирования. Агапов добавил, что перед хирургическим вмешательством стоит рассмотреть и естественные методы коррекции.

Общая сумма, потраченная на изменения во внешности дочери звезды, составила около 5,5 миллиона рублей. Из них по 2 миллиона ушло на ринопластику и липосакцию, а увеличение груди обошлось в 1,5 миллиона рублей, сообщил хирург.

Уточнения

Да́на Алекса́ндровна Бори́сова (род. 13 июня 1976, Мозырь, Гомельская область, Белорусская ССР, СССР) — российская телеведущая, журналистка и киноактриса.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
