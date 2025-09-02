Мама раскошелилась: названа стоимость пластики 18-летней дочери Даны Борисовой

Телеведущая Дана Борисова вложила значительную сумму денег в преображение своей 18-летней дочери Полины. Несмотря на юный возраст, девушка решила изменить свою внешность, и её мама полностью поддержала это решение. Кроме того, Борисова полностью взяла на себя финансовые расходы. Хирург Денис Агапов поделился с Telegram-каналом "Звездач" подробностями о стоимости проведённых процедур.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Красный кошелёк

К моменту своего совершеннолетия Полина перенесла несколько операций, включая ринопластику, липосакцию и увеличение груди. Специалист отметил, что возраст девушки вполне подходит для таких вмешательств, особенно в случае с носом. Операции на груди также целесообразно проводить после завершения её формирования. Агапов добавил, что перед хирургическим вмешательством стоит рассмотреть и естественные методы коррекции.

Общая сумма, потраченная на изменения во внешности дочери звезды, составила около 5,5 миллиона рублей. Из них по 2 миллиона ушло на ринопластику и липосакцию, а увеличение груди обошлось в 1,5 миллиона рублей, сообщил хирург.

Уточнения

Да́на Алекса́ндровна Бори́сова (род. 13 июня 1976, Мозырь, Гомельская область, Белорусская ССР, СССР) — российская телеведущая, журналистка и киноактриса.

