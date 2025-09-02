Тайная помощь Куварзиной: как звезда Ворониных боролась за жизнь бывшего мужа до конца

Актриса Юлия Куварзина впервые раскрыла подробности помощи бывшему мужу Алексею Аптовцеву в борьбе с онкологическим заболеванием.\r\nКак пишет WomanHit, звезда сериала "Воронины" поддерживала экс-супруга на всех этапах болезни.\r\nКуварзина была среди первых, кто узнал о симптомах Аптовцева, и лично организовала его обследование. Именно она нашла врачей, которые диагностировали рак. Актриса регулярно навещала бывшего мужа в больнице, несмотря на душевные страдания.\r\nФинансовую помощь на лечение собрали друзья и однокурсники актёра. Несмотря на курсы химиотерапии и оперативное вмешательство, спасти Аптовцева не удалось.\r\nКуварзина признаётся, что тяжело переживает утрату. Она отмечает, что хотя они развелись 13 лет назад, недопониманий между ними не осталось.&nbsp;