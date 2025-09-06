Две фишки: Ширвиндт поделился простым рецептом шарлотки своей английской бабушки

Шоу-бизнес

Телеведущий Михаил Ширвиндт поведал, как его бабушка, которая много лет жила в Англии, готовила настоящую британскую шарлотку. Звезда ТВ в своих соцсетях раскрыл секрет приготовления вкуснейшего яблочного пирога.

Фото: Инстаграм Михаила Ширвиндта by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Телеведущий Михаил Ширвиндт

Михаил Ширвиндт рассказал, что для приготовления классической английской шарлотки потребуется очень много яблок, совсем немного сахара, небольшое количество муки, а также яйца, масло, молоко и корица.

"Берём яблоки поплотнее и чистим их. Яблок нужно 900 — 950 грамм. нарезаем тонкими дольками. Одна из двух фишек — это сбрызнуть порезанные яблоки половинкой лимона. Очень важный момент: корица — не ваниль. Много корицы, жалеть не нужно ", — рассказал сын Александра Ширвиндта.

Рецепт теста Михаил рассказал отдельно.

"Взбиваем два яйца, небольшими порциями всыпаем сахар, перемешиваем. Берём 30 грамм растопленного масла, вливаем в 100 грамм молока. Всё это смешиваем с тестом, размешиваем, добавляем разрыхлитель и перемешиваем", — поведал Ширвиндт-младший.

На заключительном этапе нужно влить тесто, по консистенции напоминающее смесь для блинов, в яблоки.

"Тщательно перемешать, застелить форму пергаментом, слой за слоем заполнить форму. 180 градусов". Ставим на час", — объяснил телеведущий.

Ширвиндт вспомнил, что его бабушка ела шарлотку с тёплым молоком.

"Наслаждаетесь вкусом шарлотки без всякого лишнего бисквита, а следовательно и калорий", — отметил Михаил.

Уточнения

Михаи́л Алекса́ндрович Ши́рвиндт (род. 14 августа 1958, Москва) — советский и российский телеведущий, видеоблогер, писатель-мемуарист, теле- и кинопродюсер.

