Vogue меняет лицо: раскрыто, кто займёт место Анны Винтур после 37 лет правления

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Хлоя Маль стала новым главным редактором американской версии журнала Vogue. Официальное объявление о её назначении будет сделано 2 сентября, сообщает издание Puck.

Фото: commons.wikimedia.org by UKinUSA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Анна Винтур

Дочь известного французского режиссёра Луи Маля и голливудской актрисы Кэндис Берген сменит на этом посту Анну Винтур. Легендарный редактор занимала должность 37 лет перед своим решением уйти.

Винтур продолжит работу в издательском доме Condé Nast в качестве главного контент-директора. Среди претендентов на пост также называли Николь Фелпс, глобального директора Vogue Runway.

Назначение Маль происходит вскоре после того, как Винтур получила от короля Карла III орден Кавалеров Почёта за вклад в мировую моду. Церемония награждения состоялась в феврале этого года.

Уточнения

Дама Анна Винтур (англ. Anna Wintour, род. 3 ноября 1949, Лондон) — британская журналистка, главный редактор американского издания журнала Vogue с 1988 по 2025 год.



Vogue (произносится вог, с фр. — «мода») — женский журнал о моде, издаваемый с 1892 года издательским домом Condé Nast в США и ещё в 26 странах по всему миру международными подразделениями Condé Nast International и по лицензии.

