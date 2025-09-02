Сынок — ваша копия: Мария Погребняк умилила фанатов своими детскими фото

Блогер Мария Погребняк поделилась снимками из семейного архива в честь дня рождения своего отца.

Фото: ВК-аккаунт Марии Погребняк by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Блогер Мария Погребняк с семьёй

Мария Погребняк опубликовала в социальных сетях серию снимков, на которых она запечатлена ребёнком. На кадрах девочка с пухлыми щёчками находится в окружении родителей.

Погрузилась в детские воспоминания блогер в день рождения своего отца, которому исполнилось 75 лет.

"Я хочу ему сказать спасибо за моё счастливое детство. Ведь, я не помню ни одного случая за чтобы он меня ругал, и даже если я переходила границу дозволенности, он всегда был на моей стороне!" — написала под кадрами звезда интернета.

Мария призналась, что вела себя хорошо, чтобы не разочаровать отца.

Подписчики отметили, что младший ребенок блогера Владимир, который появился на свет в браке с предпринимателем Игорем Головинским, поразительно похож на нее. По мнению фоловеров, малыш — "ну просто копия" своей мамы.

Ранее Мария Погребняк честно рассказала, за что ценит и любит Игоря Головинского.