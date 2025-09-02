Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Разгадка тайны жизни: учёные нашли математический ключ, который открывает новые загадки
Пропустите этот шаг — и вместо сочных котлет получите сухие и безвкусные
Эта 12-минутная утренняя тренировка после 40 лет разовьёт больше силы, чем 45 минут в спортзале
BMW готовит революцию: водородные двигатели нового поколения выйдут в серию
6 тысяч за два дня: организаторы Интервидения ответили на слухи о найме массовки
Партия в подарок: Шаман преподнёс Мизулиной необычный сюрприз
Тайный побег из Голливуда: почему Орландо Блум резко меняет жизнь после расставания с Перри
Тотальная слежка за мигрантами: вот для чего создан сервис Амина
Зависимость от США не приговор: Индия нашла выход для фармацевтики

Сынок — ваша копия: Мария Погребняк умилила фанатов своими детскими фото

0:57
Шоу-бизнес

Блогер Мария Погребняк поделилась снимками из семейного архива в честь дня рождения своего отца.

Блогер Мария Погребняк с семьёй
Фото: ВК-аккаунт Марии Погребняк by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блогер Мария Погребняк с семьёй

Мария Погребняк опубликовала в социальных сетях серию снимков, на которых она запечатлена ребёнком. На кадрах девочка с пухлыми щёчками находится в окружении родителей.

Погрузилась в детские воспоминания блогер в день рождения своего отца, которому исполнилось 75 лет.

"Я хочу ему сказать спасибо за моё счастливое детство. Ведь, я не помню ни одного случая за чтобы он меня ругал, и даже если я переходила границу дозволенности, он всегда был на моей стороне!" — написала под кадрами звезда интернета.

Мария призналась, что вела себя хорошо, чтобы не разочаровать отца.

Подписчики отметили, что младший ребенок блогера Владимир, который появился на свет в браке с предпринимателем Игорем Головинским, поразительно похож на нее. По мнению фоловеров, малыш — "ну просто копия" своей мамы.

Ранее Мария Погребняк честно рассказала, за что ценит и любит Игоря Головинского.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Крокодил уходит: Lacoste меняет логотип впервые за 92 года
Экономика и бизнес
Крокодил уходит: Lacoste меняет логотип впервые за 92 года
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Красота и стиль
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица Аудио 
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Красота и стиль
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью Аудио 
Популярное
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой

Встретить змею в лесу — испытание для нервов. Но зная несколько простых правил, можно избежать укуса и спокойно продолжить путь.

Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Осенью деревья устают и замирают: без этой подкормки весной плоды будут мелкие или вовсе исчезнут
Металл, которого боятся автопроизводители: что скрывают литий-ионные батареи Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Брожение, зловоние, слизь: дикий, но работающий способ превратить семена томатов в урожайный актив
То, что люди пьют для веселья, для тли смертельный яд: садоводы нашли неожиданный союз
25-килограммовая такса стала заложницей любви: деменция хозяйки едва не стоила ей жизни
25-килограммовая такса стала заложницей любви: деменция хозяйки едва не стоила ей жизни
Последние материалы
Партия в подарок: Шаман преподнёс Мизулиной необычный сюрприз
Тайный побег из Голливуда: почему Орландо Блум резко меняет жизнь после расставания с Перри
Тотальная слежка за мигрантами: вот для чего создан сервис Амина
Зависимость от США не приговор: Индия нашла выход для фармацевтики
Осень — время решать судьбу урожая: грибки не простят бездействия
Парфюм или маска? Тайный язык запахов, который нельзя игнорировать
Девяносто процентов людей носят вирус, но только у немногих вырастают рога на коже
Город в Италии, где даже улицы выглядят как сцены из пьесы — от соборов до дворцов Скалигеров
Запах детства по-собачьи: почему щенки благоухают молоком, а взрослые — псиной
Картошка фри любит дисциплину: один неверный шаг — и хруст пропадает
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.