Беда не приходит одна: Ивлеева и её муж терпят серьёзные неудачи на своей ферме

Блогер Настя Ивлеева и её супруг, телеведущий Филипп Бегак столкнулись с серьёзными проблемами на своей ферме, где паразиты уничтожили урожай. Об этом стало известно в новом выпуске шоу "Чегеря".\r\nСупруги надеялись успешно вести хозяйство, однако их стали преследовать беды одна за другой. Так, картофельный урожай оказался под угрозой из-за нашествия паразитов.\r\n\r\n"Их миллиарды! Вручную собрать не вариант, тем более я их боюсь. Мне страшно ко всему этому притрагиваться. Понимаю, что ещё день-два &mdash; и от нашей картошки ничего не останется!" &mdash; высказалась Настя.\r\n\r\nКроме того, знаменитости лишились клубники и помидоров из-за медведки, а капусту уничтожили гусеницы. На фоне всех этих бедствий на ферме произошёл ещё и потоп. Сначала Настя и Филипп заподозрили съёмочную группу в розыгрыше, но вскоре выяснили, что причина в сломанной поилке для коров.\r\n\r\n"Вижу воду и мокрую корову, злюсь. Честно говоря, я сначала думал, что это сделала съёмочная группа в качестве подставы. Я прямо очень злой был. Корова в третий раз сломала поилку, она об неё чешется, из поилки хлещет вода, всё залило. Если уж я приехал, то не могу стоять в стороне, хоть все и думают, что я ничего не делаю", &mdash; сказал муж блогера.\r\n