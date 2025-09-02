Папа, я иду: звезда Ворониных трогательно вспомнила умершего Бориса Клюева

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Звезда сериала "Воронины" Екатерина Волкова рассказала, какие чувства испытала, посетив могилу своего экранного свёкра, народного артиста РФ Бориса Клюева.

Екатерина Волкова почтила память Бориса Клюева, который умер в сентябре 2020 года.

"Пять лет 1 сентября делится на два настроения. Но я не про скорбь сейчас. Нет. Про добрую грусть и трогательную память о светлом", — написала Екатерина в социальных сетях.

Она отметила, что стоило ей подойти к захоронению Клюева, как пасмурная погода сразу сменилась солнечной.

"А только вступаю на тропиночку к нему и говорю: "Папа, я иду" — так пробиваются солнышка лучи. И такое совпадение не впервые. Чувствую, он ждёт", — высказалась актриса.

Звезда "Ворониных" отметила, что её связь с экранным свёкром нерушима.

Ранее Волкова поздравила с днём рождения свою экранную свекровь Анну Фроловцеву.

Бори́с Влади́мирович Клю́ев (13 июля 1944, Москва, СССР — 1 сентября 2020, Москва, Россия) — советский и российский актёр театра, кино и дубляжа, театральный педагог, профессор; народный артист Российской Федерации (2002).

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Шокирующее убийство депутата разоблачает семейные трагедии на Украине
