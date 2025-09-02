Папа, я иду: звезда Ворониных трогательно вспомнила умершего Бориса Клюева

Звезда сериала "Воронины" Екатерина Волкова рассказала, какие чувства испытала, посетив могилу своего экранного свёкра, народного артиста РФ Бориса Клюева.

Фото: ВК-аккаунт Бориса Клюева by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Актёр Борис Клюев

Екатерина Волкова почтила память Бориса Клюева, который умер в сентябре 2020 года.

"Пять лет 1 сентября делится на два настроения. Но я не про скорбь сейчас. Нет. Про добрую грусть и трогательную память о светлом", — написала Екатерина в социальных сетях.

Она отметила, что стоило ей подойти к захоронению Клюева, как пасмурная погода сразу сменилась солнечной.

"А только вступаю на тропиночку к нему и говорю: "Папа, я иду" — так пробиваются солнышка лучи. И такое совпадение не впервые. Чувствую, он ждёт", — высказалась актриса.

Звезда "Ворониных" отметила, что её связь с экранным свёкром нерушима.

Ранее Волкова поздравила с днём рождения свою экранную свекровь Анну Фроловцеву.

Уточнения

Бори́с Влади́мирович Клю́ев (13 июля 1944, Москва, СССР — 1 сентября 2020, Москва, Россия) — советский и российский актёр театра, кино и дубляжа, театральный педагог, профессор; народный артист Российской Федерации (2002).

