Егор Крид удивил: Погребняк высказалась о скандальном концерте певца

Блогер Мария Погребняк прокомментировала скандальное выступление певца Егора Крида в Лужниках. Певец дал жару и шокировал сторонников традиционных семейных ценностей.
Егор Крид обозначил возрастной рейтинг своего выступления как 12+, однако некоторым его шоу показалось подходящим лишь для людей категории 18+.
Полуголые девушки на концерте кумира молодёжи исполнили танцы для взрослых на пилоне. Певец в один момент слился в страстном поцелуе с одной из девушек в своей подтанцовке.
Мария Погребняк считает, что Крид перегнул палку.
"Артист увлёкся и немного переборщил", — написала блогер в своём Telegram-канале.
Ранее продюсер Яна Рудковская рассказала, что концерт Крида стал одним из дорогостоящих шоу в России. Певец потратил на организацию своего выступления в "Лужниках" 200 млн рублей. Знаток шоу-бизнеса похвалила концерт певца за хороший звук, свет, спецэффекты. Поддержали молодого артиста Григорий Лепс, Баста, Тимати и другие знаменитости.
Уточнения
Его́р Крид (настоящее имя — Его́р Никола́евич Була́ткин; род. 25 июня 1994, Пенза, Пензенская область, Россия) — российский певец, рэпер, автор песен, актёр, ютубер, стример и телеведущий.
