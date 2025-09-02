Егор Крид удивил: Погребняк высказалась о скандальном концерте певца

Шоу-бизнес

Блогер Мария Погребняк прокомментировала скандальное выступление певца Егора Крида в Лужниках. Певец дал жару и шокировал сторонников традиционных семейных ценностей.

Фото: ВК-аккаунт Егора Крида by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певец Егор Крид

Егор Крид обозначил возрастной рейтинг своего выступления как 12+, однако некоторым его шоу показалось подходящим лишь для людей категории 18+.

Полуголые девушки на концерте кумира молодёжи исполнили танцы для взрослых на пилоне. Певец в один момент слился в страстном поцелуе с одной из девушек в своей подтанцовке.

Мария Погребняк считает, что Крид перегнул палку.

"Артист увлёкся и немного переборщил", — написала блогер в своём Telegram-канале.

Ранее продюсер Яна Рудковская рассказала, что концерт Крида стал одним из дорогостоящих шоу в России. Певец потратил на организацию своего выступления в "Лужниках" 200 млн рублей. Знаток шоу-бизнеса похвалила концерт певца за хороший звук, свет, спецэффекты. Поддержали молодого артиста Григорий Лепс, Баста, Тимати и другие знаменитости.

Его́р Крид (настоящее имя — Его́р Никола́евич Була́ткин; род. 25 июня 1994, Пенза, Пензенская область, Россия) — российский певец, рэпер, автор песен, актёр, ютубер, стример и телеведущий.

