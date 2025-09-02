На этом закончим: Марина Федункив объяснила, почему скрывает сына от публики

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:13
Шоу-бизнес

Комедийная актриса Марина Федункив, впервые ставшая матерью в 53 года, рассказала, почему скрывает маленького сына от публики.

Актриса Марина Федункив
Фото: ВК-аккаунт Марины Федункив by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актриса Марина Федункив

Марина Федункив объяснила, почему ни разу не поделилась с подписчиками фотографией своего первенца, которому дали имя Теодор.

Звезда сериала "Реальные пацаны" отметила, что любопытным она уже показала своего мужа, итальянского бизнесмена Стефана Маджи. Актриса считает, что этого достаточно.

"В 2021 году все увидели моего мужа, удовлетворили любопытство и интерес. На этом закончим. Стефано не готов становиться публичным и не хочет этого для ребёнка. Я с ним согласна. Теперь мы живем свою спокойную семейную жизнь", — цитирует слова Федункив "СтарХит".

Федункив состоит с 2021 года в браке с Маджи. В 53 года она родила первого ребёнка, которого назвала в честь своего дедушки.

Ранее сообщалось, что помолодевшая после родов Марина Федункив отмечает 54-й день рождения.

Уточнения

Мари́на Гаври́ловна Феду́нкив (род. 27 августа 1971, Пермь, СССР) — российская комедийная актриса кино, телевидения и дубляжа, сценаристка, диджей, певица, телеведущая и видеоблогер. 

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
