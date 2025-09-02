Дарит в лесу своей бабе: Катю Гордон удивил необычный подарок Шамана Мизулиной

Юрист Екатерина Гордон объяснила, чем её смущает подарок певца Шамана (настоящее имя — Ярослав Дронов), который он преподнес своей возлюбленной, главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной на день рождения.

Фото: Инстаграм певца Шамана by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певец Шаман и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина

Екатерину Гордон удивили кадры, на которых певец Шаман в лесу открывает пред Мизулиной огромную коробку с триколором. Исполнитель хита "Я русский" заявил, что подарил избраннице партию под названием "Мы".

"Честно говоря… я думала, что партия — это не то, что один чувак дарит в лесу своей бабе… Если это реально такой старт политической партии — то верните мне худшие ролики СПС в самолете", — выразила своё мнение Екатерина в личном Telegram-канале.

Гордон посвятила публику в юридические тонкости организации партии. Она отметила, что в ней должны состоять не менее 500 человек.

Екатерина Гордон не до конца поверила, что артист учёл все правовые нюансы прежде, чем дарить невесте партию.

Ранее певец Шаман сделал массаж ног Екатерине Мизулиной в ресторане.

Shaman (рус. Шама́н; настоящее имя — Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов; род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, РСФСР, СССР) — российский певец, композитор и автор песен. Заслуженный артист Российской Федерации (2024).

