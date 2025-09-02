Вуди Аллен шокировал Голливуд: режиссёр заявил о желании сотрудничать с Трампом

Легендарный американский режиссер Вуди Аллен сделал неожиданное заявление, которое уже вызвало бурную реакцию в медиапространстве.\r\nВо время подкаста с известным комиком Биллом Маром 89-летний мастер кинематографа признался, что мечтает вновь поработать с президентом США Дональдом Трампом, несмотря на его высокий статус.\r\nВ своем высказывании Аллен не просто выразил желание сотрудничать с Трампом, но и заявил о своем профессиональном таланте.\r\n\r\n"Если бы он позволил мне режиссировать его теперь, когда он президент, я думаю, я мог бы творить чудеса".\r\n\r\nРежиссер вспомнил их предыдущий совместный опыт на съемочной площадке фильма "Знаменитость" 1998 года, где тогда еще бизнесмен Трамп играл самого себя. По словам Аллена, работа с будущим президентом оказалась крайне приятной.\r\n\r\n"С ним было приятно работать, и он оказался очень хорошим актером".\r\n