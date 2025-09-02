Не просто школа: что скрывается за выбором учебного заведения для внука Натальи Штурм

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Наталья Штурм поделилась радостным событием в жизни своей семьи: её внук Даниэль отправился в первый класс. Семья выбрала для мальчика особенное учебное заведение — Православную гимназию.

Школьная доска
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Школьная доска

В своём личном блоге Штурм рассказала, что решение отдать ребёнка именно в православное учебное заведение было осознанным. Она также продемонстрировала трогательный момент, как дети, следуя примеру учительницы, совершают крестное знамение перед входом в класс. Учительница с платком на голове бережно держала за руку маленького Даниэля, помогая ему освоиться в новом месте.

Кроме того, певица не скрывала и практическую сторону сборов первоклассника, озвучив стоимость приобретённой для внука школьной формы и канцелярских принадлежностей. Так, брюки обошлись в 47 тысяч рублей, пиджак — в 8,5 тысяч, а канцелярия — в 10 тысяч рублей.

Уточнения

Ната́лья Ю́рьевна Штурм (род. 28 июня 1966, Москва, СССР) — российская певица, писательница и фотомодель; наиболее известна как исполнительница песни «Школьный роман».

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
