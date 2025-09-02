Дети в зале — эротика на сцене: какое наказание грозит Егору Криду за скандальный концерт в Лужниках

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:11
Шоу-бизнес

Выступление Егора Крида в "Лужниках" вызвало широкий общественный резонанс. Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил о возможном привлечении артиста к ответственности за эротический номер, исполненный на сцене.

Егор Крид
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Егор Крид

По мнению Милонова, танцы с элементами стриптиза и поцелуй с танцовщицей не соответствуют возрастной маркировке "12+", установленной для концерта. Депутат усмотрел в этом сознательную провокацию и нарушение прав несовершеннолетних зрителей, ставших невольными свидетелями шоу для взрослых.

"Как мне кажется, подобного рода фривольные эротические танцы никак не могут соответствовать рейтингу 12+. Не только гражданин с творческим псевдонимом Крид может быть оштрафован, но и организаторы концерта, которые знали, что делали. Их заставили быть соучастниками промискуитета, за что может грозить не только административная, но и иная ответственность Криду и этому чёртову кабаре", — возмутился Милонов.

Председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова поддержала позицию депутата, выразив возмущение поведением артиста и других звёзд, допускающих подобные моменты на своих концертах. Леткова призвала Крида принести извинения родителям, присутствовавшим на концерте, и признать свою ошибку.

"Так вести себя нельзя. Те люди, кто устраивают и маркируют мероприятия, видимо, считают, что это норма. Они даже не думают о воспитании детей в каких-то традиционных ценностях. Не только поведение Крида возмущает многих родителей, но и других звёзд, которые позволяют себе откровенные, пошлые и развратные действия перед детьми. Это имеет негативное воздействие на формирование личности, на уровень культуры", — заявила Леткова.

В то же время сам Егор Крид, судя по его постам в социальных сетях, остался доволен выступлением, отметив восторженную реакцию поклонников. Организаторы концерта пока не прокомментировали ситуацию. Об этом сообщает НСН.

Уточнения

Его́р Крид (настоящее имя — Его́р Никола́евич Була́ткин; род. 25 июня 1994, Пенза, Пензенская область, Россия) — российский певец, рэпер, автор песен, актёр, ютубер, стример и телеведущий.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
