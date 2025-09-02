Ностальгия в глаз попала: звёзды показали свои забавные фото из школьного детства

Социальные сети в новый учебный год наполнились не только снимками с современных школьных линеек. Многие знаменитости вспомнили свои школьные годы, показав интересные снимки из прошлого.

Фото: Инстаграм Елены Малышевой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Телеведущая Елена Малышева и актриса Елена Воробей

Звёзды с ностальгией отнеслись к 1 сентября. Елена Воробей позабавила публику, опубликовав необычное фото из детства. На снимке будущая юмористка корчит забавную рожицу. Фолловеры заподозрили, что снимок отфотошопленный.

Не прошла мимо школьной темы телеведущая Елена Малышева она показала себя с братом-близнецом, который стал хирургом.

"Нас с братом научили трудиться, ставить высокие цели, любить книги, и получили мы прекрасное образование", — написала по фото теледоктор.

Сын Олега Газманова Родион Газманов рассказал интересную историю из своего школьного детства. Артист вспомнил, что настолько ответственно подошёл к подготовке в школу, что перепутал даты и явился на школьную линейку при полном параде с цветами 31 августа.

Еле́на Васи́льевна Ма́лышева (урождённая Шабу́нина; род. 13 марта 1961, Кемерово) — российская телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор, общественный деятель.

