Тайны старинной Риги: Галкин* сводил Аллу Пугачеву в необычный ресторан в Латвии

1:06
Шоу-бизнес

Шоумен Максим Галкин* опубликовал серию красивых кадров из столицы Латвии с Аллой Пугачёвой, сыном Гарри и дочкой Лизой.

Певица Алла Пугачёва, юморист Максим Галкин с детьми
Фото: Инстаграм Максима Галкина by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певица Алла Пугачёва, юморист Максим Галкин с детьми

Максим Галкин* разместил в социальных сетях фото и видео из Риги. Звёздное семейство прошлось по достопримечательностям старинного города.

Они посетили необычный ресторан, созданный в средневековом стиле. В деревянном подвальном заведении обслуживающий персонал был одет как трактирщики прошлых веков.

Впервые за долгое время артист порадовал публику такой профессиональной семейной фотосессией.

Поклонники Примадонны выразили своё восхищение народной артистке СССР, отмечая, что 76-летняя певица отлично выглядит.

Среди снимков есть один крупный план знаменитости. Внимательные фолловеры признали, что при портретной съёмке без фотошопа не обошлось. На общих кадрах артистка выглядит естественней.

* признан Минюстом Рф иностранным агентом

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991).

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
