Эпатажный сын Елены Яковлевой женился во второй раз — наряды молодожёнов удивили всех

Денис Шальных, сын известной актрисы Елены Яковлевой, вновь вступил в брак. На днях он официально оформил отношения с новой избранницей, о которой известно немного, и поделился этой радостной новостью со своими подписчиками.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Свадебный букет

Пара сыграла необычную свадьбу, что неудивительно, ведь молодой человек всегда отличался любовью к эпатажу. Влюблённые выбрали для торжества стильные чёрные наряды: Денис предстал в рубашке и брюках, а его спутница — в эффектном корсетном топе и длинной кожаной юбке. Они выглядели счастливыми и обнимались.

Этот союз стал для Дениса вторым. Его первый брак, заключённый в 25 лет, оказался недолгим. Подписчики выразили надежду, что на этот раз личная жизнь Дениса сложится более удачно и он обретёт настоящее счастье.

Сама Елена Яковлева пока никак не прокомментировала событие в жизни своего единственного сына.

Уточнения

Еле́на Алексе́евна Я́ковлева (род. 5 марта 1961, Новоград-Волынский, Житомирская область, Украинская ССР, СССР) — советская и российская актриса театра, кино, телевидения и озвучивания, телеведущая; народная артистка Российской Федерации (2002).

