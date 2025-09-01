Природа отомстит: Волочкова предупредила, какую злую шутку сыграет пластика с дочерью Даны Борисовой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Дочь Даны Борисовой с юных лет приобщилась к пластике. Полина, на днях отметившая 18-летие, уже изменила форму носа и ягодиц, а также увеличила грудь и губы. Анастасия Волочкова с болью наблюдает за всем, что с одобрения матери делает с собой Полина.

Волочкова уверена, что все эти процедуры — настоящий кошмар для организма. Балерина сожалеет, что Полина портит своё тело и, думая, что станет красивее, на самом деле уродует себя.

"Дочь Даны такая молодая и такая красивая. Зачем ей нужны были эти метаморфозы? Она превратится в монстра просто, если продолжит так себя менять. С другой стороны, какая мать — такая и дочь. Там и саму Дану нужно спасать от врачей", — сказала Волочкова.

Артистка привела в пример себя: она никогда не прибегала к пластической хирургии, ведь для поддержания молодости и красоты существуют более естественные и полезные способы.

"Природа не терпит каких-либо вмешательств. Чем больше вы кромсаете своё тело, тем больше оно вам потом мстит, тем более когда речь идёт о молодом организме. Я, например, ничего с собой никогда не делала, у меня природная красота, а всё благодаря балету, ежедневным разминкам и упражнениям. Лечь под нож хирурга всегда можно успеть, а вот сохранить молодость суставов и растяжку едва ли у кого получится", — порассуждала Волочкова.

Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
