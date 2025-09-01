Дочь Борисовой рассказала о совместной краже с матерью в турецком отеле: что произошло

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Дочь телеведущей Даны Борисовой Полина сделала неожиданное признание в своём Telegram-канале. Она рассказала о совместной краже, совершённой с матерью во время отдыха в Турции.

Дана Борисова и Полина Аксёнова
Фото: instagram by личный аккаунт Даны Борисовой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дана Борисова и Полина Аксёнова

Инцидент произошёл в медицинском кабинете турецкого отеля, где им потребовались шприцы. По словам девушки, местный врач отказался выдавать необходимое оборудование.

Полина разработала план: она отвлекла медика, сообщив о вызове на ресепшен, в то время как Борисова забрала шприцы. Как подчеркнула дочь телеведущей, потребность в медицинских изделиях была серьёзной.

В конце лета Полина Аксёнова решилась на серьёзный шаг — комплекс пластических операций. Девушке провели подтяжку кожи и изменили форму груди. Также хирурги выполнили липосакцию, убрав излишки жировой ткани с талии и бёдер, после чего провели липофилинг для коррекции ягодичных мышц.

Уточнения

Да́на Алекса́ндровна Бори́сова (род. 13 июня 1976, Мозырь, Гомельская область, Белорусская ССР, СССР) — российская телеведущая, журналистка и киноактриса.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
