Дочь Борисовой рассказала о совместной краже с матерью в турецком отеле: что произошло

Дочь телеведущей Даны Борисовой Полина сделала неожиданное признание в своём Telegram-канале. Она рассказала о совместной краже, совершённой с матерью во время отдыха в Турции.

Фото: instagram by личный аккаунт Даны Борисовой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дана Борисова и Полина Аксёнова

Инцидент произошёл в медицинском кабинете турецкого отеля, где им потребовались шприцы. По словам девушки, местный врач отказался выдавать необходимое оборудование.

Полина разработала план: она отвлекла медика, сообщив о вызове на ресепшен, в то время как Борисова забрала шприцы. Как подчеркнула дочь телеведущей, потребность в медицинских изделиях была серьёзной.

В конце лета Полина Аксёнова решилась на серьёзный шаг — комплекс пластических операций. Девушке провели подтяжку кожи и изменили форму груди. Также хирурги выполнили липосакцию, убрав излишки жировой ткани с талии и бёдер, после чего провели липофилинг для коррекции ягодичных мышц.

Да́на Алекса́ндровна Бори́сова (род. 13 июня 1976, Мозырь, Гомельская область, Белорусская ССР, СССР) — российская телеведущая, журналистка и киноактриса.

