За гранью дозволенного: Егор Крид устроил шоу, которое вызвало гнев публики

1:13
Шоу-бизнес

На недавнем концерте Егора Крида в "Лужниках" зрители стали свидетелями неожиданного момента, который вызвал бурные обсуждения. Мероприятие, имевшее маркировку 12+, привлекло множество семей с детьми, однако атмосфера на сцене оказалась довольно откровенной.

Егор Крид
Фото: commons.wikimedia.org by Виталий Багров, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Егор Крид

Telegram-канал "Хуже и не скажешь" обратил внимание на то, что в программе выступления были танцы, которые явно не соответствовали возрастной категории. Девушки в откровенных нарядах исполняли "танцы для взрослых", что вызвало недоумение у некоторых зрителей.

Кульминацией вечера стал страстный поцелуй Крида с одной из танцовщиц, который произошёл в финале одной из песен. После этого они вместе ушли под сцену на выдвигающемся подиуме, что добавило ещё больше эмоций к уже насыщенному выступлению.

Некоторые присутствующие выразили возмущение по поводу поведения исполнителя, особенно учитывая, что на концерте было много детей. Этот инцидент стал темой обсуждения в социальных сетях. Пользователи уверены, что интимные моменты должны быть исключены из концертов для молодой аудитории.

Уточнения

Его́р Крид (настоящее имя — Его́р Никола́евич Була́ткин; род. 25 июня 1994, Пенза, Пензенская область, Россия) — российский певец, рэпер, автор песен, актёр, ютубер, стример и телеведущий.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
