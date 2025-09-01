Зов судьбы: почему Джейми Ли Кёртис так и не встретилась с принцессой Дианой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зарубежный

Американская актриса Джейми Ли Кёртис поделилась трогательным воспоминанием о принцессе Диане в 28-ю годовщину её гибели.

Принцесса Диана
Фото: commons.wikimedia.org by Provincial Archives of Alberta is licensed under No restrictions
Принцесса Диана

В Instagram* звезда рассказала о несостоявшейся встрече с народной любимицей в 1997 году.

Во время съёмок фильма "Свирепые создания" в Англии Кёртис ненадолго отлучилась с площадки. Именно в этот момент принцесса Диана прибыла на съёмки вместе с сыновьями. Актриса вернулась слишком поздно — королевская гостья уже уехала.

Кёртис отправила письмо с извинениями в Кенсингтонский дворец, на которое получила трогательный ответ. Диана с пониманием отнеслась к ситуации и пошутила о "зове природы", выразив надежду на будущую встречу.

Их встреча так и не состоялась — через два месяца принцесса трагически погибла в автокатастрофе в Париже. Кёртис сохранила это письмо как ценную память о женщине, которой она искренне восхищалась.

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ

Уточнения

Диана принцесса Уэльская (англ. Diana, Princess of Wales, урождённая Диана Фрэнсис Спенсер (англ. Diana Frances Spencer), также известная как принцесса Диана, леди Диана или леди Ди; 1 июля 1961[…], Сандрингемский дворец, Сандрингем, Норфолк, Восточная Англия, Англия, Великобритания — 31 августа 1997[…], , XIII округ Парижа, Франция[…]) — член Британской королевской семьи, первая жена Чарльза, принца Уэльского (с 8 сентября 2022 года — короля Великобритании Карла III), мать Уильяма, принца Уэльского и принца Гарри, герцога Сассекского.

Джейми Ли Кёртис (англ. Jamie Lee Curtis; род. 22 ноября 1958, Санта-Моника, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американская актриса и писательница.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
