Зов судьбы: почему Джейми Ли Кёртис так и не встретилась с принцессой Дианой

Американская актриса Джейми Ли Кёртис поделилась трогательным воспоминанием о принцессе Диане в 28-ю годовщину её гибели.

Фото: commons.wikimedia.org by Provincial Archives of Alberta is licensed under No restrictions Принцесса Диана

В Instagram* звезда рассказала о несостоявшейся встрече с народной любимицей в 1997 году.

Во время съёмок фильма "Свирепые создания" в Англии Кёртис ненадолго отлучилась с площадки. Именно в этот момент принцесса Диана прибыла на съёмки вместе с сыновьями. Актриса вернулась слишком поздно — королевская гостья уже уехала.

Кёртис отправила письмо с извинениями в Кенсингтонский дворец, на которое получила трогательный ответ. Диана с пониманием отнеслась к ситуации и пошутила о "зове природы", выразив надежду на будущую встречу.

Их встреча так и не состоялась — через два месяца принцесса трагически погибла в автокатастрофе в Париже. Кёртис сохранила это письмо как ценную память о женщине, которой она искренне восхищалась.

Уточнения

