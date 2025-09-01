Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Инновации экономят топливо сегодня, но тратят бюджет завтра: цена прогресса на коробке
Жирная кожа сохнет быстрее пустыни: ошибка в уходе, о которой молчат кремы
Танцы на песке и волны под барабаны: этот пляж в Китае превращает отдых в праздник
Топливный удар: как рост цен на бензин отразится на вашем осеннем столе и квитанциях
Ваш кошелек худеет не из-за цен: вот куда исчезает бюджет незаметно
Очаровательный храп питомца: когда это тревожный сигнал, а не милая особенность
Фитнес без контроля пульса — ловушка: вы думаете, что тренируетесь, а организм страдает
Бабушка раскошелилась: Наталья Штурм назвала сумму трат на сборы внука к школе
Морское чудовище длиной с автобус оставило подсказку о последнем дне динозавров

Секретный удар Камиллы: как юная будущая королева дала отпор насильнику

1:02
Шоу-бизнес » Зарубежный

Королева Великобритании Камилла раскрыла шокирующий эпизод из своей юности в беседе с бывшим премьер-министром Борисом Джонсоном.

Королева Камилла
Фото: commons.wikimedia.org by The Big Lunch, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Королева Камилла

Согласно книге Валентайн Лоу "Власть и дворец", монархиня рассказала о попытке сексуального нападения, произошедшего с ней в 16-летнем возрасте.

Инцидент случился в поезде, следовавшем до станции Паддингтон. Неизвестный мужчина попытался пробраться руками под одежду будущей королевы. Камилла применила совет матери — ударила нападавшего каблуком между ног.

По прибытии на станцию девушка сохранила самообладание и немедленно сообщила о произошедшем сотруднику в форме. Нападавший был арестован.

Этот разговор с Джонсоном состоялся в контексте обсуждения открытия кризисных центров для жертв насилия.

Королева уже много лет поддерживает жертв сексуализированного насилия, сделав эту деятельность одним из приоритетов своей общественной работы. 

Уточнения

Камилла королева Великобритании (англ. Camilla, Queen of the United Kingdom, урождённая Камилла Розмари Шанд (англ. Camilla Rosemary Shand), в первом браке — Камилла Паркер-Боулз (англ. Camilla Parker Bowles); род. 17 июля 1947) — член Британской королевской семьи, вторая жена короля Великобритании Карла III.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
Домашние животные
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет Аудио 
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Садоводство, цветоводство
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод Аудио 
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы
Домашние животные
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы Аудио 
Популярное
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет

В Папуа–Новой Гвинее вновь замечена редкая акула, считавшаяся исчезнувшей более 50 лет. Угрозы, которые предстоит пережить чудовищу и что ученые предпринимают для её спасения.

Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет
Натуральный корм для кошки своими руками: рецепт, который меняет всё
Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Этот трактор стал символом эпохи: как колёсный Т-150 превзошёл гусеничный ДТ-54 Сергей Милешкин Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Милый снаружи — монстр внутри: самые милые породы собак, которые могут разрушить жизнь владельца
Кремовый взрыв вкуса: французский омлет — это проще, чем вы думаете — пошаговый рецепт
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Последние материалы
Джуд Лоу в образе Путина: фильм Кремлёвский волшебник разделил критиков
Косметика после ДТП не лечит геометрию: какие скрытые дефекты всплывают в первые недели
Чечевица с фетой — союз, который крадёт силу прямо с тарелки: невидимая война железа с кальцием в организме
Универсальные, но коварные: как машина Смита и шведская стенка спасают и губят фигуру
Когда зуд у кошки становится опасным: признаки, которые нельзя игнорировать
Золотой пляж Крыма, где волны не властны — чем он покоряет туристов
Закон-ловушка для дачников: что теперь грозит владельцам участков с 1 сентября
Самый защищенный танк России: эту машину признали самой мощной среди массовых танков
Камень весом в 25 тонн и след великана — раскопки в в Херефордшире обещают переписать миф о короле Артуре
Простой рецепт для уютного вечера: морковный кекс с орехами и нежным сливочным кремом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.