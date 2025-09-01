Секретный удар Камиллы: как юная будущая королева дала отпор насильнику

Королева Великобритании Камилла раскрыла шокирующий эпизод из своей юности в беседе с бывшим премьер-министром Борисом Джонсоном.

Фото: commons.wikimedia.org by The Big Lunch, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Королева Камилла

Согласно книге Валентайн Лоу "Власть и дворец", монархиня рассказала о попытке сексуального нападения, произошедшего с ней в 16-летнем возрасте.

Инцидент случился в поезде, следовавшем до станции Паддингтон. Неизвестный мужчина попытался пробраться руками под одежду будущей королевы. Камилла применила совет матери — ударила нападавшего каблуком между ног.

По прибытии на станцию девушка сохранила самообладание и немедленно сообщила о произошедшем сотруднику в форме. Нападавший был арестован.

Этот разговор с Джонсоном состоялся в контексте обсуждения открытия кризисных центров для жертв насилия.

Королева уже много лет поддерживает жертв сексуализированного насилия, сделав эту деятельность одним из приоритетов своей общественной работы.

