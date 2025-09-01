Пётр Красилов представил новую жену: история любви с поклонницей

48-летний актёр Пётр Красилов впервые публично подтвердил свой третий брак, зарегистрированный год назад.
В программе "Ты не поверишь!" на НТВ артист раскрыл детали личной жизни после сложного развода со второй супругой.
Новой избранницей Красилова стала 41-летняя Анастасия, работающая учителем и воспитывающая сына. Как выяснилось, женщина шесть лет назад призналась актёру в симпатии, будучи его поклонницей.
Причиной секретности мог стать незавершённый конфликт с бывшей супругой Ириной Шебеко, которая эмигрировала в США с их дочерью. Между ними сохраняются имущественные споры за две московские квартиры.
Несмотря на продолжающиеся разбирательства, Красилов утверждает, что обрёл счастье в новом браке. Его супруга мудро относится к частым отлучкам артиста и терпеливо ждёт его возвращения домой.
