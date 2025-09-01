Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Универсальные, но коварные: как машина Смита и шведская стенка спасают и губят фигуру
Когда зуд у кошки становится опасным: признаки, которые нельзя игнорировать
Золотой пляж Крыма, где волны не властны — чем он покоряет туристов
Закон-ловушка для дачников: что теперь грозит владельцам участков с 1 сентября
Самый защищенный танк России: эту машину признали самой мощной среди массовых танков
Камень весом в 25 тонн и след великана — раскопки в в Херефордшире обещают переписать миф о короле Артуре
Простой рецепт для уютного вечера: морковный кекс с орехами и нежным сливочным кремом
Как быстро летит время: Дмитрий Маликов показал сына-первоклассника
Самое жирное время: Ксения Собчак раскрыла, какой период считает самым ярким в истории России

Пётр Красилов представил новую жену: история любви с поклонницей

1:00
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

48-летний актёр Пётр Красилов впервые публично подтвердил свой третий брак, зарегистрированный год назад.

Пётр Красилов
Фото: commons.wikimedia.org by Зимин.В.Г., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пётр Красилов

В программе "Ты не поверишь!" на НТВ артист раскрыл детали личной жизни после сложного развода со второй супругой.

Новой избранницей Красилова стала 41-летняя Анастасия, работающая учителем и воспитывающая сына. Как выяснилось, женщина шесть лет назад призналась актёру в симпатии, будучи его поклонницей.

Причиной секретности мог стать незавершённый конфликт с бывшей супругой Ириной Шебеко, которая эмигрировала в США с их дочерью. Между ними сохраняются имущественные споры за две московские квартиры.

Несмотря на продолжающиеся разбирательства, Красилов утверждает, что обрёл счастье в новом браке. Его супруга мудро относится к частым отлучкам артиста и терпеливо ждёт его возвращения домой.

Уточнения

Пётр Анато́льевич Краси́лов (род. 3 июня 1977, Балашиха) — российский актёр театра и кино. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Босфор не прощает ошибок: история победы и тайны исчезновения россиянина на воде
Новости спорта
Босфор не прощает ошибок: история победы и тайны исчезновения россиянина на воде
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Красота и стиль
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью Аудио 
Зимний салат из кабачков и перца заменяет лечо и поражает ароматом специй
Еда и рецепты
Зимний салат из кабачков и перца заменяет лечо и поражает ароматом специй Аудио 
Популярное
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет

В Папуа–Новой Гвинее вновь замечена редкая акула, считавшаяся исчезнувшей более 50 лет. Угрозы, которые предстоит пережить чудовищу и что ученые предпринимают для её спасения.

Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет
Натуральный корм для кошки своими руками: рецепт, который меняет всё
Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Этот трактор стал символом эпохи: как колёсный Т-150 превзошёл гусеничный ДТ-54 Сергей Милешкин Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Милый снаружи — монстр внутри: самые милые породы собак, которые могут разрушить жизнь владельца
Кремовый взрыв вкуса: французский омлет — это проще, чем вы думаете — пошаговый рецепт
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Последние материалы
Тайный язык стоп-сигналов: как избавиться от хвоста на дороге без риска для жизни
Пять способов сохранить морковь до весны: от старых бабушкиных методов до современных хитростей
Этот трактор стал символом эпохи: как колёсный Т-150 превзошёл гусеничный ДТ-54
Аромат держится в три раза дольше — простая хитрость, которая работает с любыми духами
Самураи в небе Лондона: зачем Япония отправляет F-15 в Великобританию
Это упражнение недооценивают зря: за 5 минут прокачает тело лучше спортзала
Стулья пахнут прошлым ужином? Есть трюк, который вернёт свежесть
Серый сезон бьёт по режиму сна: как недостаток света крадёт бодрость
Ошибка сентября: родители думают, что делают лучше, но на самом деле ломают детей
Золотая жила Telegram — 8,5 млрд рублей: почему эти доходы в России остаются в тени
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.