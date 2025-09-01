Дочь Даны Борисовой отметила 18-летие: на празднике всех затмил звездный гость

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Полина Аксёнова, дочь Даны Борисовой, отметила свой 18-й день рождения в одном из самых модных ресторанов столицы. На празднике собрались её новые друзья из шоу "Выживалити", а также известный телеведущий Дмитрий Дибров, который стал настоящей звездой вечера.

Выбор заведения был сделан Даной Борисовой, однако сама именинница решила отпраздновать этот важный момент в компании друзей, не приглашая маму, как это часто бывает у молодёжи.

Дибров, который в последнее время оказался в центре внимания из-за своего скандального развода, привлёк к себе много внимания. Интересно, что он и Дана Борисова давно поддерживают тёплые отношения. Ведущая когда-то выиграла крупную сумму в шоу "Кто хочет стать миллионером?", а сейчас их связывает общий знакомый, который является представителем Диброва и также присутствовал на празднике.

"Дибров очень хотел встретиться со мной, мы же общаемся много лет. Я его поддержала, когда началась шумиха с его разводом, он был мне благодарен. Его вопрос основной был: "Где Дана?" Это такое приятное совпадение. Для нас он просто обычный гость, такой же, как и остальные", — приводит слова телеведущей "СтарХит".

Дочь Даны Борисовой рассказала, что Дибров не только порадовал её своим присутствием и поздравлениями, но и внёс определённый вклад в праздник.

"Его представитель — мой очень близкий друг. За день до дня рождения он сказал, что приедет Дибров, хочет поснимать рилсы, своё шоу и просто увидеть меня, маму", — сказала Полина.

В социальных сетях многие начали шутить о том, что родителям стоит следить за дочерью, ведь Дибров, как известно, предпочитает молодых девушек. Некоторые даже заметили, что Полина флиртовала с телеведущим, но сама именинница уверяет, что просто общалась с ним в своей привычной манере.

"Как он ко мне относится, не могу сказать. Я очень добрая, со всеми по-милому общаюсь", — говорит она.

Дми́трий Алекса́ндрович Дибро́в (род. 14 ноября 1959, Ростов-на-Дону) — советский и российский журналист, шоумен, телеведущий, продюсер и режиссёр, а также певец, музыкант и актёр.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
