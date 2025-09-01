Певица столкнулась с реальностью: Рита Дакота о дороговизне школьных сборов в США

Певица Рита Дакота выразила возмущение в Telegram-канале из-за высоких затрат на подготовку дочери к школьному сезону.

Исполнительница призналась, что не ожидала таких значительных расходов на школьные принадлежности и одежду.

"Это, конечно, дорого! И столько всего нужно, я даже не догадывалась", — написала Дакота.

Певица занимается подготовкой дочери Мии, которая проживает с ней в США с 2022 года.

Девочка родилась в 2017 году от брака с артистом Владом Соколовским. После развода пара смогла наладить отношения ради воспитания ребёнка, хотя отец видится с дочерью не чаще раза в четыре месяца.

В настоящее время Дакота замужем за клипмейкером Фёдором Белогаем, а Соколовский воспитывает сына Дэвида от новых отношений.

