Певица столкнулась с реальностью: Рита Дакота о дороговизне школьных сборов в США

Певица Рита Дакота выразила возмущение в Telegram-канале из-за высоких затрат на подготовку дочери к школьному сезону.
Исполнительница призналась, что не ожидала таких значительных расходов на школьные принадлежности и одежду.
"Это, конечно, дорого! И столько всего нужно, я даже не догадывалась", — написала Дакота.
Певица занимается подготовкой дочери Мии, которая проживает с ней в США с 2022 года.
Девочка родилась в 2017 году от брака с артистом Владом Соколовским. После развода пара смогла наладить отношения ради воспитания ребёнка, хотя отец видится с дочерью не чаще раза в четыре месяца.
В настоящее время Дакота замужем за клипмейкером Фёдором Белогаем, а Соколовский воспитывает сына Дэвида от новых отношений.
