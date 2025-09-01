Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рециркуляция спасает от выхлопа, но может навредить здоровью — как найти баланс
Загар включается с опозданием: часы тишины после солнца решают судьбу кожи
Кожа становится тонкой, как папиросная бумага, — но внутри клеток всё ещё спрятан источник силы
Доллар переоценён: расчёты показали настоящий курс валюты в рублях
Ленинграду указали на дверь: почему Бородин потребовал отменить концерты Шнурова
Новые правила медосвидетельствования удивили водителей: что изменится при проверках
Исчезнувшие строки ожили на бересте и открыли миру воров, голод и ожидание конца света
Вместо жирных ломтиков — золотая и хрустящая: готовим картошку фри лучше, чем в фастфуде
Почему осень — самый коварный сезон для владельцев кошек и собак: 5 главных рисков

Певица столкнулась с реальностью: Рита Дакота о дороговизне школьных сборов в США

0:53
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Рита Дакота выразила возмущение в Telegram-канале из-за высоких затрат на подготовку дочери к школьному сезону.

Рита Дакота
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Рита Дакота

Исполнительница призналась, что не ожидала таких значительных расходов на школьные принадлежности и одежду.

"Это, конечно, дорого! И столько всего нужно, я даже не догадывалась", — написала Дакота.

Певица занимается подготовкой дочери Мии, которая проживает с ней в США с 2022 года.

Девочка родилась в 2017 году от брака с артистом Владом Соколовским. После развода пара смогла наладить отношения ради воспитания ребёнка, хотя отец видится с дочерью не чаще раза в четыре месяца.

В настоящее время Дакота замужем за клипмейкером Фёдором Белогаем, а Соколовский воспитывает сына Дэвида от новых отношений. 

Уточнения

Рита Дакота (белор. Рыта Дакота), настоящее имя — Маргарита Сергеевна Белогай, в девичестве Герасимович (белор. Маргарыта Сяргееўна Герасімовіч; род. 9 марта 1990, Минск) — белорусская и российская певица, композитор и автор-исполнитель.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы
Домашние животные
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы Аудио 
Зимний салат из кабачков и перца заменяет лечо и поражает ароматом специй
Еда и рецепты
Зимний салат из кабачков и перца заменяет лечо и поражает ароматом специй Аудио 
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Красота и стиль
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью Аудио 
Популярное
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет

В Папуа–Новой Гвинее вновь замечена редкая акула, считавшаяся исчезнувшей более 50 лет. Угрозы, которые предстоит пережить чудовищу и что ученые предпринимают для её спасения.

Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет
Натуральный корм для кошки своими руками: рецепт, который меняет всё
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Милый снаружи — монстр внутри: самые милые породы собак, которые могут разрушить жизнь владельца
Кремовый взрыв вкуса: французский омлет — это проще, чем вы думаете — пошаговый рецепт
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Последние материалы
Рециркуляция спасает от выхлопа, но может навредить здоровью — как найти баланс
Загар включается с опозданием: часы тишины после солнца решают судьбу кожи
Кожа становится тонкой, как папиросная бумага, — но внутри клеток всё ещё спрятан источник силы
Доллар переоценён: расчёты показали настоящий курс валюты в рублях
Ленинграду указали на дверь: почему Бородин потребовал отменить концерты Шнурова
Певица столкнулась с реальностью: Рита Дакота о дороговизне школьных сборов в США
Новые правила медосвидетельствования удивили водителей: что изменится при проверках
Исчезнувшие строки ожили на бересте и открыли миру воров, голод и ожидание конца света
Вместо жирных ломтиков — золотая и хрустящая: готовим картошку фри лучше, чем в фастфуде
Почему осень — самый коварный сезон для владельцев кошек и собак: 5 главных рисков
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.