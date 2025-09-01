Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Победителям даже спеть не дали: Юрий Лоза раскритиковал финал Новой волны

1:05
Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза объяснил, чем ему не нравится фестиваль "Новая волна". Артист не понимает, по какому принципу выбирали конкурсантов музыкального мероприятия.

Микрофон
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Микрофон

Юрий Лоза заявил, что его предположения по поводу конкурса "Новая волна" полностью подтвердились.

"Как я и предсказывал, на "Новой волне" победили в основном те, кто россиянами не являются и на корпоративы не претендуют. Кстати, где их нашли и по какому принципу отбирали — большая загадка", — выразил своё мнение артист в личном Telegram-канале.

Автор и исполнитель хита "Плот" не согласен с тем, что "Новая волна" — это конкурс. Он обращает внимание на то, что соревнованию между участниками на празднике отводится минимальное количество времени.

"Даже на закрытии победителям спеть не дали", — отметил певец.

Юрий Лоза считает, что это является наглядной демонстрацией того, что российская эстрада изолирована от мнения народа и ситуации в стране и мире.

Уточнения

Ю́рий Эдуа́рдович Лоза́ (род. 1 февраля 1954, Свердловск, СССР) — советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный критик, блогер. Самая известная его песня — «Плот».

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
