Победителям даже спеть не дали: Юрий Лоза раскритиковал финал Новой волны

Певец Юрий Лоза объяснил, чем ему не нравится фестиваль "Новая волна". Артист не понимает, по какому принципу выбирали конкурсантов музыкального мероприятия.
Юрий Лоза заявил, что его предположения по поводу конкурса "Новая волна" полностью подтвердились.
"Как я и предсказывал, на "Новой волне" победили в основном те, кто россиянами не являются и на корпоративы не претендуют. Кстати, где их нашли и по какому принципу отбирали — большая загадка", — выразил своё мнение артист в личном Telegram-канале.
Автор и исполнитель хита "Плот" не согласен с тем, что "Новая волна" — это конкурс. Он обращает внимание на то, что соревнованию между участниками на празднике отводится минимальное количество времени.
"Даже на закрытии победителям спеть не дали", — отметил певец.
Юрий Лоза считает, что это является наглядной демонстрацией того, что российская эстрада изолирована от мнения народа и ситуации в стране и мире.
Ю́рий Эдуа́рдович Лоза́ (род. 1 февраля 1954, Свердловск, СССР) — советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный критик, блогер. Самая известная его песня — «Плот».
