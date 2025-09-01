Тяжелобольной актер в чёрном списке: за что Роман Попов попал в Миротворец*

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Актёр Роман Попов, известный по роли в сериале "Полицейский с Рублёвки", попал в перечень экстремистского украинского сайта "Миротворец"*.

Актёр Роман Попов
Фото: ВК-аккаунт Романа Попова by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актёр Роман Попов

Согласно размещенной в открытом доступе информации, Роман Попов обозначен там как "российский военный преступник" и "соучастник преступлений против Украины и её граждан".

По версии экстремистской площадки, Попов совершил "покушения на территориальную целостность Украины". Кроме того, он якобы участвовал в массовом истреблении украинцев.

Как сообщает "Постньюс", причиной столь серьёзных обвинений в адрес Романа Попова послужило прошлогоднее высказывание артиста, когда он рассказывал о личном участии в специальной военной операции.

Отметим, что Попов сейчас борется с онкологическим заболеванием. Впервые артист столкнулся с раком головного мозга семь лет назад, а спустя год ему удалось достичь ремиссии. В 2025-м у Попова начались осложнения. В августе этого года актер сообщил, что ничего не видит правым глазом, а левым — совсем мало. 

Ранее актёр Станислав Садальский радостно поприветствовал режиссёра Вуди Алена, который пополнил чёрный список украинской базы "Миротворец"*. Сам звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" находится в перечне преступников Украины с 2014 года.

*признан экстремистским и запрещен на территории РФ

Уточнения

«Полице́йский с Рублёвки» — российский телесериал в жанре драмеди о полицейских из вымышленного ОМВД «Барвиха-Северное» в Москве-2. С пятого сезона действия происходят в полицейской академии Барвихи. 

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
