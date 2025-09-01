Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Осенний авто-марафон: 5 вещей, которые нужно проверить срочно
Наблюдение как ключ к выживанию: новый взгляд на орангутанов
Мамонт вернулся спустя тысячи лет: искали рыбу, а подняли гиганта — случай, который войдёт в историю
Межкомнатное полотно превращает спальню в тишину: выбор, о котором не жалеют
Тело будет как у настоящей спортсменки: эти упражнения помогут улучшить осанку
Луковицы гиацинтов хранят тайну: правильный месяц дарит пышное цветение
125 миллионов лет эволюции в одной челюсти: акула, пережившая динозавров, снова на поверхности
Какие модели Hyundai уже доступны и сколько реально просят дилеры в Москве и регионах
Молоко против организма: пять комбинаций, после которых тяжесть и вздутие неизбежны

Стиль преппи и цыганский шик: какую школьную форму носят дети российский звёзд

1:45
Шоу-бизнес

Российские звёзды повели своих детей в школы 1 сентября. Школьная форма звёздных отпрысков сильно отличается. Разберёмся, в чем пришли наследники знаменитостей на День знаний.

Певица Полина Гагарина и телеведущая Эвелина Блёданс
Фото: Инстаграм Полины Гагариной by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певица Полина Гагарина и телеведущая Эвелина Блёданс

Социальные сети звезд пестрят фотографиями со школьных линеек. Знаменитые родители показали, как выглядят их наследники 1 сентября.

Певица Полина Гагарина опубликовала в социальных сетях фото с дочкой Мией. Девочка идёт в этом году во второй класс. Малышка одета в школьную форму, выполненную в стиле преппи (Preppy). Это направление в одежде, вдохновлённое культурой престижных частных школ и университетов США. Мия наряжена в бордовую жилетку с яркой нашивкой и бордовые гольфы в тон.

Телеведущая и актриса Эвелина Блёданс каждый год очень креативно подходит к наряду сына Семёна. В этом году артистка нарядила наследника в рубашку, выполненную в стиле "цыганский шик" с ярким золотым узором. Сама Эвелина тоже предпочла такой же принт. Интересно, что в прошлом году Блёданс отправляла Семёна в школу в зёлёных брюках и цветастом галстуке.

Дочка телеведущей Леры Кудрявцевой Маша накануне 1 сентября  побывала на фотосессии. Девочка появилась в бордовом бомбере, юбочке и гольфиках. Первоклассницу нарядили в европейском стиле.

Наследница певца Сергея Лазарева Анна, которая пошла в этом году в первый класс, была одета вполне традиционно — в синий сарафан и белую блузку с жабо.

При этом никто из детей российских знаменитостей не нарядился в рекомендованную Министерством образования РФ школьную форму, которую в Сети сравнили с нарядами героев фильма "Служебный роман".

Уточнения

Поли́на Серге́евна Гага́рина (род. 27 марта 1987, Москва) — российская эстрадная певица, композитор, фотомодель, актриса; народная артистка Республики Башкортостан (2024).

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Натуральный корм для кошки своими руками: рецепт, который меняет всё
Домашние животные
Натуральный корм для кошки своими руками: рецепт, который меняет всё Аудио 
То, что люди пьют для веселья, для тли смертельный яд: садоводы нашли неожиданный союз
Садоводство, цветоводство
То, что люди пьют для веселья, для тли смертельный яд: садоводы нашли неожиданный союз Аудио 
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Садоводство, цветоводство
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда Аудио 
Популярное
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой

Встретить змею в лесу — испытание для нервов. Но зная несколько простых правил, можно избежать укуса и спокойно продолжить путь.

Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем
То, что люди пьют для веселья, для тли смертельный яд: садоводы нашли неожиданный союз
Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Этот трактор стал символом эпохи: как колёсный Т-150 превзошёл гусеничный ДТ-54 Сергей Милешкин Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Брожение, зловоние, слизь: дикий, но работающий способ превратить семена томатов в урожайный актив
Скулы — выше, шея — длиннее, а образ будто из старого Vogue: стрижки, которые делают стиль за тебя
Осенью деревья устают и замирают: без этой подкормки весной плоды будут мелкие или вовсе исчезнут
Осенью деревья устают и замирают: без этой подкормки весной плоды будут мелкие или вовсе исчезнут
Последние материалы
Какие модели Hyundai уже доступны и сколько реально просят дилеры в Москве и регионах
Молоко против организма: пять комбинаций, после которых тяжесть и вздутие неизбежны
Убытки растут: бизнесу становится всё сложнее выживать
Скроллинг превращается в диагноз: врачи предупреждают об опасности для памяти
Секрет идеальной заморозки кукурузы раскрыт: ваши салаты зимой заиграют новыми красками
7 дней на Мальте: остров, который открывается заново каждый день
Бумага без вырубки деревьев: учёные сделали пластичный гель из того, что вызывает аллергию
Стиль преппи и цыганский шик: какую школьную форму носят дети российский звёзд
Хотите стальные кубики пресса? Попробуйте эти 7 простых упражнений стоя – результат удивит
Рабочий треугольник рушится — кухня превращается в новый лабиринт удобства
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.