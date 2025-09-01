Стиль преппи и цыганский шик: какую школьную форму носят дети российский звёзд

Российские звёзды повели своих детей в школы 1 сентября. Школьная форма звёздных отпрысков сильно отличается. Разберёмся, в чем пришли наследники знаменитостей на День знаний.

Социальные сети звезд пестрят фотографиями со школьных линеек. Знаменитые родители показали, как выглядят их наследники 1 сентября.

Певица Полина Гагарина опубликовала в социальных сетях фото с дочкой Мией. Девочка идёт в этом году во второй класс. Малышка одета в школьную форму, выполненную в стиле преппи (Preppy). Это направление в одежде, вдохновлённое культурой престижных частных школ и университетов США. Мия наряжена в бордовую жилетку с яркой нашивкой и бордовые гольфы в тон.

Телеведущая и актриса Эвелина Блёданс каждый год очень креативно подходит к наряду сына Семёна. В этом году артистка нарядила наследника в рубашку, выполненную в стиле "цыганский шик" с ярким золотым узором. Сама Эвелина тоже предпочла такой же принт. Интересно, что в прошлом году Блёданс отправляла Семёна в школу в зёлёных брюках и цветастом галстуке.

Дочка телеведущей Леры Кудрявцевой Маша накануне 1 сентября побывала на фотосессии. Девочка появилась в бордовом бомбере, юбочке и гольфиках. Первоклассницу нарядили в европейском стиле.

Наследница певца Сергея Лазарева Анна, которая пошла в этом году в первый класс, была одета вполне традиционно — в синий сарафан и белую блузку с жабо.

При этом никто из детей российских знаменитостей не нарядился в рекомендованную Министерством образования РФ школьную форму, которую в Сети сравнили с нарядами героев фильма "Служебный роман".

